Солдаты армии КНДР на Курщине понапивались в новогоднюю ночь: в ГУР рассказали о настроениях во вражеской армии

Командиры армии РФ врут высшему командованию о реальном уровне потерь среди сил КНДР, воюющих в Курской области. Боевой дух в рядах этих войск крайне низок и, чтобы его поддержать, северокорейские солдаты просто напились в новогоднюю ночь.

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Ситуацию и настроения среди агрессора узнали украинские разведчики. Детали обнародованы в соцсетях Главного управления разведки Минобороны.

"Приключения зеленого змея на Курщине – солдаты армии КНДР понапивались в новогоднюю ночь", – говорится в посте.

По данным разведки, 31 декабря 2024-го на 1 января 2025 года россияне продолжили привлекать подразделения армии Северной Кореи к ведению боевых действий в Курской области РФ. А те со своей стороны продолжили нести значительные потери среди личного состава.

Для замещения потерь и усиления позиций российские командиры перебрасывают на передовую новых военные армии КНДР. В частности, накануне Нового года и в первый день 2025-го группы северокорейских солдат перемещали на позиции в районе населенных пунктов Уланок, Фанасеевка, Черкасская Конопелька на Курщине.

Командиры низшего звена (на уровне отделения, взвода, роты) врут в доносах высшему командованию о реальном уровне потерь среди северокорейских военнослужащих.

"Боевой дух солдат из Северной Кореи упал. Их постоянно обрабатывают российской армейской пропагандой о "большом значении" участия армии КНДР в войне против Украины. В новогоднюю ночь зафиксированы случаи злоупотребления спиртным среди северокорейских солдат, в том числе и тех, кто привлекается к боевым действиям", – рассказали в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, в канун Нового года бойцы Сил специальных операций ВСУ во время выполнения боевого задания в Курской области РФ заняли село, где находились и войска КНДР. Защитники зачистили населенный пункт от присутствия врага.

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