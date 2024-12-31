ССО заняли село на Курщине, где находились военные КНДР, и провели зачистку. Видео

Бойцы Сил специальных операций Украины во время боевого задания в Курской области РФ заняли село, которое вместе с российскими войсками держали солдаты из КНДР. Защитники зачистили его от присутствия врага.

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Об этом 31 декабря сообщили на официальных страницах ССО в соцсетях. Также опубликовали видео операции с кадрами 18+.

"Рейнджеры 6-го полка Сил специальных операций ВСУ благодаря наступательным действиям заняли один из населенных пунктов в Курской области РФ", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что этому предшествовала работа подразделений артиллерии. Впоследствии спецназовцы зашли в село, отбили и зачистили его в рамках проведения специальных действий в этом районе.

В ходе операции был ликвидирован ряд вражеских солдат. Так оказалось, что вместе с российскими военными село держали также войска Северной Кореи.

"Борьба продолжается!" – добавили защитники.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ССО обнародовали дневник солдата из Северной Кореи, ликвидированного в Курской области РФ. Это был рядовой элитного подразделения армии КНДР "Красные командиры" Гёнг Хонг Джонг, который писал, что в Россию его отправили за "измену партии" и "неблагодарные поступки" против диктатора Ким Чен Ына.

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