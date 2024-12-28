Воюет за партию и Ким Чен Ына: в ССО обнародовали дневник солдата армии КНДР. Фото

Рядовой элитного подразделения Северной Кореи "Красные командиры" Гёнг Хонг Джонг, которого украинские защитники ликвидировали на Курщине, в своем дневнике признался, что в РФ его отправили за "измену партии" и "неблагодарные поступки" против диктатора Ким Чен Ина. Джонг надеялся "выиграть войну", вернуться на родину и "подать петицию в партию".

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Новую, третью часть записей из записной книжки северокорейца 28 декабря опубликовала пресс-служба Командования Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Дневник спецназовца КНДР в ведомстве окрестили "Записками рядового Джонга".

Из него следует, что Северная Корея отправила в РФ не простых солдат, а элитных бойцов. И Джонг был одним из них.

В очередной записи, которую перевели в ССО, рядовой пишет, что его отправили за тысячи километров помогать войскам России за какой-то проступок по приказу Ким Чен Ина.

Джонг, по-видимому, считал, что защищает Северную Корею на российской Курщине. Его записи преисполнены пафосным восхвалением властной партии КНДР.

"Я вырос в лоне благодатной партии, учился вволю, не беспокоясь ни о чем в этом мире. Есть больше неизвестной любви, чем познанной и принятой. Я не знал, как реагировать на то счастье, которым меня окружили. Поскольку защита отечества является священной обязанностью гражданина, а самой большой обязанностью является защита отечества, в чем и заключается все мое счастье, я надеваю военную форму революции, ради защиты верховного главнокомандующего", – писал спецназовец.

По словам Джонга, он "был благословен получением возможности получить повышение" – пост главного сержанта в его роте.

"Однако я предал родную партию, которая мне доверяла, и совершил неблагодарные поступки против верховного главнокомандующего. Грехи, которые я совершил, непростительны, но моя родина дала мне путь к возрождению, к новому старту в жизни", – говорится в записной книжке.

Джонг писал, что ему не оставалось ничего другого, как "вернуть доверие", которое он имел, – то есть пойти воевать за страну-агрессора РФ.

"Я пойду на передовую линию в этой операции, и я буду безоговорочно выполнять приказы верховного главнокомандующего Ким Чен Ина, даже если это обойдется мне в жизнь. Я покажу всему миру непобедимую храбрость и жертвенность Красных специальных сил (Красных командиров) Ким Чен Ина. Когда мы выиграем войну и вернемся на родину, я подам петицию к партии", – надеялся спецназовец.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ССО рассказали, что в записной книжке Гёнг Хонг Джонга нашли инструкцию ликвидации украинских дронов "на живца". Записи содержат иллюстрации, где подробно описан метод охоты на БПЛА.

23 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что потери войск Северной Кореи в Курской области превысили 3 тыс. человек.

А в Белом доме накануне заявили, что только за последнюю неделю на Курщине убиты или ранены более тысячи северокорейцев. Тяжелые потери связаны с отношением российских командиров, которые рассматривают солдат КНДР как расходный материал и заставляют пешком идти в наступление.

Напомним также, 26 декабря в плен в ВСУ попал первый военный КНДР. На следующий день он умер от тяжелых ранений.

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