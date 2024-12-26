В записной книжке ликвидированного солдата КНДР нашли 'инструкцию' по охоте на дрон на живца: в ССО раскрыли подробности. Фото

В записной книжке северокорейского спецназовца Гёнг Хонг Джонга, уничтоженного на Курщине, была найдена "инструкция" по борьбе с дронами. Она предполагает использование живой приманки.

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Расшифровку очередной записи из трофейного блокнота северокорейского солдата опубликовали в Telegram-канале Сил специальных операций ВСУ. Как сообщается, рядовой Гёнг Хонг Джонг, еще до встречи с украинскими спецназовцами, подробно описал тактику сбивания БПЛА и избегание ударов украинской артиллерии.

Пока остается непонятным, это ли аутентичная северокорейская тактика, или ее заимствовали от российских инструкторов. Записи сопровождаются иллюстрациями, где подробно описан метод ликвидации дронов.

"При обнаружении дрона нужно создать тройку (3 человека), в то же время приманивающий дрон держит дистанцию 7 метров, а стреляющие - 10-12 метров.

Если приманивающий будет стоять, дрон тоже остановит свое движение. В этот момент стреляющий — ликвидирует (дрон)", – говорится в записях наемника.

Кроме того, рядовой Генг Хонг Джонг подробно описал способы избегания артиллерийских обстрелов.

"При попадании в зону обстрела, назначив пункт следующего сбора (группы), нужно расходиться на малые группы и выходить из зоны обстрела.

Другой способ: поскольку артиллерия не стреляет в одну и ту же точку, можно спрятаться в точке (предыдущего) попадания, а затем выходить из зоны обстрела", – говорится в записях солдата КНДР.

Силы специальных операций Украины продолжают ликвидировать северокорейских спецназовцев в Курской области России.

Сообщается, что ССО продолжают расшифровывать записи из трофейного блокнота рядового Джонга. В первой части расшифрованных материалов он написал поздравительное письмо другу по случаю дня рождения. Однако вместо праздничной вечеринки получил автомат и окоп на чужой земле, вместо свечей на торте – пулю калибра 5.56 от украинских защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в Курской области РФ, по предварительным данным, погибли и получили ранения более 3 тыс. военных из Северной Кореи. Есть риски опрокидывания дополнительных подразделений и военной техники из КНДР, на что будут ощутимы ответы Украины.

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