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В записной книжке ликвидированного солдата КНДР нашли "инструкцию" по охоте на дрон на живца: в ССО раскрыли подробности. Фото

Иванна Шепель
War
2 минуты
9,4 т.
В записной книжке ликвидированного солдата КНДР нашли 'инструкцию' по охоте на дрон на живца: в ССО раскрыли подробности. Фото

В записной книжке северокорейского спецназовца Гёнг Хонг Джонга, уничтоженного на Курщине, была найдена "инструкция" по борьбе с дронами. Она предполагает использование живой приманки.

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Расшифровку очередной записи из трофейного блокнота северокорейского солдата опубликовали в Telegram-канале Сил специальных операций ВСУ. Как сообщается, рядовой Гёнг Хонг Джонг, еще до встречи с украинскими спецназовцами, подробно описал тактику сбивания БПЛА и избегание ударов украинской артиллерии.

Пока остается непонятным, это ли аутентичная северокорейская тактика, или ее заимствовали от российских инструкторов. Записи сопровождаются иллюстрациями, где подробно описан метод ликвидации дронов.

В записной книжке ликвидированного солдата КНДР нашли "инструкцию" по охоте на дрон на живца: в ССО раскрыли подробности. Фото

"При обнаружении дрона нужно создать тройку (3 человека), в то же время приманивающий дрон держит дистанцию 7 метров, а стреляющие - 10-12 метров.

Если приманивающий будет стоять, дрон тоже остановит свое движение. В этот момент стреляющий — ликвидирует (дрон)", – говорится в записях наемника.

Кроме того, рядовой Генг Хонг Джонг подробно описал способы избегания артиллерийских обстрелов.

"При попадании в зону обстрела, назначив пункт следующего сбора (группы), нужно расходиться на малые группы и выходить из зоны обстрела.

Другой способ: поскольку артиллерия не стреляет в одну и ту же точку, можно спрятаться в точке (предыдущего) попадания, а затем выходить из зоны обстрела", – говорится в записях солдата КНДР.

Силы специальных операций Украины продолжают ликвидировать северокорейских спецназовцев в Курской области России.

Сообщается, что ССО продолжают расшифровывать записи из трофейного блокнота рядового Джонга. В первой части расшифрованных материалов он написал поздравительное письмо другу по случаю дня рождения. Однако вместо праздничной вечеринки получил автомат и окоп на чужой земле, вместо свечей на торте – пулю калибра 5.56 от украинских защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в Курской области РФ, по предварительным данным, погибли и получили ранения более 3 тыс. военных из Северной Кореи. Есть риски опрокидывания дополнительных подразделений и военной техники из КНДР, на что будут ощутимы ответы Украины.

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