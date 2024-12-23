Зеленский озвучил потери военных КНДР в Курщине и предупредил о новых рисках: что происходит

На фронте в Курской области РФ, по предварительным данным, погибли и получили ранения более 3 тыс. военных из Северной Кореи. Есть риски опрокидывания дополнительных подразделений и военной техники из КНДР, на что будут ощутимы ответы Украины.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего. На заседании с докладом, в частности, выступал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Главком информировал о ситуации на фронте и в районах проведения Курской операции.

"Есть риски направления дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии от Северной Кореи, и будут наши ощутимые ответы на это. Сейчас, по предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных в Курщине превышает уже 3 тысячи человек", – сообщил Зеленский.

Президент также указал на опасность из-за втягивания в войну КНДР:

"И важно, чтобы мир понимал, что риск дестабилизации вокруг Корейского полуострова и в соседних регионах и акваториях увеличивается пропорционально росту сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Передача опыта современной войны и распространение военных технологий из России – это глобальная угроза".

Для мира цена восстановления стабильности всегда значительно выше, чем цена эффективного давления на дестабилизирующую ситуацию и разрушающую жизнь, добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, недавно украинские защитники отбили утраченные ранее позиции на западе Запорожской области, а оккупанты смогли продвинуться на Курщине, а также в районе Купянска, Торецка и Покровска.

В Силах спецопераций ВСУ 23 декабря показали, как охотятся на солдат из КНДР, воюющих на стороне россиян в Курской области. За несколько дней только один экипаж воинов ССО отменял более сотни северокорейцев.

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