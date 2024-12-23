Один экипаж ССО отминусовал за три дня 77 солдат КНДР на Курщине, еще десятки ранены. Видео

Операторы Сил специальных операций ВСУ показали "охоту" на солдат из Северной Кореи, которые воюют на стороне агрессора в Курской области РФ. За несколько дней только один экипаж защитников отминусовал более сотни таких военных.

Видео дня

Речь идет как о ликвидированных, так и раненых военнослужащих из КНДР. Видео боевой работы обнародовано в официальных соцсетях ССО.

В частности, "охоту" провели воины 8-го полка Сил спецопераций, в очередной раз обезвреживая северных корейцев, которые бегали в чистом поле среди замерзших подсолнухов.

В большинстве это были сбросы с дронов, которые перед поражением зафиксировали реакцию прикомандированных в ряды ВС РФ солдат на то, что происходит вокруг.

Отмечается, что всего за три дня операторы только 8-го пола ликвидировали 77 и ранили более 40 военных из КНДР.

Также было уничтожено 12 единиц автомобильной техники, три багги и ББМ этих сил агрессора.

"Работаем дальше!" – подчеркнули защитники Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Силах специальных операций показали фальшивые документы северокорейских солдат, найденные на Курщине. Россияне замаскировали их под "сварщиков" из Республики Тыва, хотя подписи на корейском языке выдают настоящее происхождение этих военных.

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