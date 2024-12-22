'Сварщики и кровельщики': в ВСУ рассказали, для чего Россия выдает фальшивые документы военным КНДР

Власти страны-агрессора выдают документы военным Северной Кореи. Но они фальшивы.

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Об этом сообщили в Командовании Сил специальных операций ВС Украины. Там отмечают, что это делается, чтобы скрыть потери солдат КНДР на поле боя.

"Сварщики и кровельщики" из КНДР. Таким образом, Россия пытается скрыть присутствие военных из Северной Кореи, выдавая им ложные документы", – говорится в сообщении.

Военные добавляют, что по расшифрованным данным, настоящие имена уничтоженных северокорейцев Бан Гук Джин, Ли Де Хьюк и Чо Чел Хо. Они же по российским документам Ким Кан Солат Альбертович, Донгнк Джан Суропович и Белек Аганак Кап-оолович.

Впрочем, операторы ССО продолжают уничтожать врага, в том числе еще троих военных из КНДР на Курщине и завладели их документами.

"В этих военных билетах нет всех печатей, фотографий, отчественные имена поданы на русский манер, а место рождения подписано как Республики Тува – родина военного преступника Шойгу. Но самое интересное – подписи владельцев. Они сделаны на корейском, что свидетельствует о реальном происхождении этих солдат" , – добавляют в ССО.

Там также подчеркивают, что этот случай еще раз подтверждает, что Россия прибегает к любым методам, чтобы скрыть свои потери на поле боя и скрыть иностранное присутствие. Впрочем, ССО продолжают отслеживать и уничтожать подразделения наемников, срывая планы врага.

Ранее в ВСУ показали, как украинские защитники из 22-й отдельной механизированной бригады продолжают наносить урон врагу. В этот раз жертвами ударных беспилотников стали северокорейские военные, которых Россия привлекла к войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил спецопераций ВСУ организовали горячий прием солдатам КНДР в Курщине. Через несколько дней операторы ССО ликвидировали 50 северокорейских военных в рядах ВС РФ и ранили еще 47.

По оценкам США, в Курской области РФ были убиты или ранены уже несколько сотен солдат из Северной Кореи, воевавших против Украины на стороне России. Там указали, что военные армии КНДР "не закалены в боях", что, очевидно, приводит к высокому показателю потерь в их рядах.

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