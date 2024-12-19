Враг обречен: в ВСУ показали, как уничтожают солдат из КНДР на Курщине. Видео

Украинские защитники из 22-й отдельной механизированной бригады продолжают наносить потери врагу. В этот раз жертвами ударных беспилотников стали северокорейские военные, которых Россия привлекла к войне против Украины.

Видео дня

Подходящие кадры показала 22-я отдельная механизированная бригада. Россия, которая продолжает нести огромные потери на фронте, не гнушается привлечением к войне наемников из других стран, в том числе из КНДР. Однако встреча с украинскими защитниками для этих "экзотических" солдат закончилась быстро и бесславно.

Бойцы 22-й отдельной механизированной бригады сняли уничтожение врага, иронически сравнив видео с клипом к песне группы Rammstein. Точные удары беспилотников и эффективная координация действий превратили боевую операцию в зрелищные кадры, которые демонстрируют преимущество ВСУ.

Ударные беспилотники 1-го механизированного батальона показали свою высокую эффективность по уничтожению живой силы и техники противника. Курская область, которую Россия использует как плацдарм для атак, становится зоной, где оккупанты несут тяжелые потери.

"Операторы ударных БПЛА 1-го механизированного батальона 22-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожать врагов в Курской области. На этот раз удалось подстрелить экзотические цели", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил спецопераций ВСУ организовали горячий прием солдатам КНДР на Курщине. Через несколько дней операторы ССО ликвидировали 50 северокорейских военных в рядах ВС РФ и ранили еще 47.

По оценкам США, в Курской области РФ были убиты или ранены уже несколько сотен солдат из Северной Кореи, воевавших против Украины на стороне России. Там указали, что военные армии КНДР "не закалены в боях", что, очевидно, приводит к высокому показателю потерь в их рядах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!