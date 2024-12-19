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Враг обречен: в ВСУ показали, как уничтожают солдат из КНДР на Курщине. Видео

Ольга Ганюкова
War
2 минуты
717
Враг обречен: в ВСУ показали, как уничтожают солдат из КНДР на Курщине. Видео

Украинские защитники из 22-й отдельной механизированной бригады продолжают наносить потери врагу. В этот раз жертвами ударных беспилотников стали северокорейские военные, которых Россия привлекла к войне против Украины.

Видео дня

Подходящие кадры показала 22-я отдельная механизированная бригада. Россия, которая продолжает нести огромные потери на фронте, не гнушается привлечением к войне наемников из других стран, в том числе из КНДР. Однако встреча с украинскими защитниками для этих "экзотических" солдат закончилась быстро и бесславно.

Бойцы 22-й отдельной механизированной бригады сняли уничтожение врага, иронически сравнив видео с клипом к песне группы Rammstein. Точные удары беспилотников и эффективная координация действий превратили боевую операцию в зрелищные кадры, которые демонстрируют преимущество ВСУ.

Ударные беспилотники 1-го механизированного батальона показали свою высокую эффективность по уничтожению живой силы и техники противника. Курская область, которую Россия использует как плацдарм для атак, становится зоной, где оккупанты несут тяжелые потери.

"Операторы ударных БПЛА 1-го механизированного батальона 22-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожать врагов в Курской области. На этот раз удалось подстрелить экзотические цели", – отметили в пресс-службе.

Враг обречен: в ВСУ показали, как уничтожают солдат из КНДР на Курщине. Видео
Враг обречен: в ВСУ показали, как уничтожают солдат из КНДР на Курщине. Видео
Враг обречен: в ВСУ показали, как уничтожают солдат из КНДР на Курщине. Видео
Враг обречен: в ВСУ показали, как уничтожают солдат из КНДР на Курщине. Видео
Враг обречен: в ВСУ показали, как уничтожают солдат из КНДР на Курщине. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил спецопераций ВСУ организовали горячий прием солдатам КНДР на Курщине. Через несколько дней операторы ССО ликвидировали 50 северокорейских военных в рядах ВС РФ и ранили еще 47.

По оценкам США, в Курской области РФ были убиты или ранены уже несколько сотен солдат из Северной Кореи, воевавших против Украины на стороне России. Там указали, что военные армии КНДР "не закалены в боях", что, очевидно, приводит к высокому показателю потерь в их рядах.

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