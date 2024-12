Украинские войска восстановили утраченные позиции на Запорожском направлении, но оккупанты продвинулись на других участках фронта – ISW

Силы обороны Украины недавно восстановили утраченные позиции на участке фронта в западной части Запорожской области. Тем временем российские войска продвинулись в районе Купянска, Торецка, Покровска, а также в Курской области РФ.

В частности, на Курщине россияне после несколько недель паузы вновь начали использовать в атаках бронетехнику. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Запорожское направление

Российские и украинские источники не сообщали о боях на направлении Гуляйполя (на востоке Запорожской области) 22 декабря. Против ВСУ там действуют подразделения российской 38-й мотострелковой бригады.

Геолокационные же кадры от 22 декабря указывают на то, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции в центральной части Каменского (к северо-западу от Работино и к югу от Запорожья). Российский блогер жаловался, что ВСУ оттеснили российские силы от северной части Каменского на восточном берегу Каховского водохранилища.

Вместе с тем пропагандисты утверждали, что ВС РФ "успешно остановили" украинское наступление и "отрезали атакующее подразделение от поставок и подкреплений". Они сообщали о локальных украинских наземных атаках в районе Каменского 20 и 21 декабря. Также утверждали, что в те дни оккупанты провели наземные атаки в районе Пятихаток (юго-восток от Каменского) и Новоандреевки (северо-запад от Работино). Один блогер пытался заверить, что российские войска захватили несколько украинских позиций в направлении Орехова (запад Запорожской области).

ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям пропагандистов. Хотя аналитики отметили, что в районе на северо-западе Работино проводят разведку беспилотные летательные аппараты чеченского батальона "Восток-Ахмат".

Купянское направление

Сообщается, что российские войска незначительно продвинулись в юго-восточной части Двуречной к северо-востоку от Купянска. В этом же районе ВСУ отражали усиленную механизированную атаку российского взвода возле Синьковки.

По данным ISW, оккупанты продолжали атаковать к востоку от Купянска в районе Петропавловки и Кучеровки; юго-восточнее – в районе Загрызово, Кругляковки, Степной Новоселовки и Богуславки; к юго-западу от Сватово возле Грековки, Новоегоровки и Новосергиевки; к западу – в районе Зеленого Гая и Надежды; к северо-западу от Кременной в районе Ивановки, Тернов и Дружелюбовки; к западу – возле Торского; юго-западнее – в районе Дибровы.

Торецкое направление

Геолокационные кадры, опубликованные 22 декабря, указывают на то, что российские войска продвинулись в северной части Торецк. Они провели наступательные операции вблизи самого города, к востоку от него в районе Дружбы и к юго-западу – возле Сухой Балки

Покровское направление

В ISW сообщают, что российские войска продвинулись в западном Даченском (к югу от Покровска) и захватили населенный пункт. Также они провели наступательные операции вблизи самого райцентра; к востоку от него в районе Проминя и Миролюбовки; к юго-востоку – вблизи Лысовки; к югу – возле Зеленого, Даченского, Нового Труда и Новоукраинки; к юго-западу – в районе Нововасильовки, Новоелизаветовки и Новооленовки.

Курская область РФ

Сообщается о продвижении армии РФ к востоку от Кругленького (юго-восток от Коренево). Хотя россияне утверждали, что российские войска вошли и захватили этот населенный пункт и продвинулись на 900 метров в центральную Куриловку (к югу от Суджи), ISW не обнаружил этому подтверждения.

Отмечается, что войска РФ продолжали наступательные операции к юго-востоку от Коренево в районе Новоивановки и Кругленького, к северу от Суджи в районе Малой Локни, Черкасского Поречного и Погребки; к северо-востоку – возле Мартыновки.

Командир украинского батальона, действующего на Курщине, заявил, что российские войска недавно начали использовать бронетехнику в атаках после того, как в предыдущие недели они вели исключительно пехотные штурмы.

Как сообщал OBOZ.UA, агент партизанского движения "Атеш" в группировке российских войск "Восток" на Запорожье передал важную информацию о расположении оккупантов, что позволило ВСУ внести коррективы в планы наступления агрессора на юге Украины. Речь идет о координатах командного пункта и размещении личного состава 147-го инженерно-саперного полка ВС РФ.

