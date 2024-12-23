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Украинские войска восстановили утраченные позиции на Запорожском направлении, но оккупанты продвинулись на других участках фронта – ISW

Марина Лисничук
War
4 минуты
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Украинские войска восстановили утраченные позиции на Запорожском направлении, но оккупанты продвинулись на других участках фронта – ISW

Силы обороны Украины недавно восстановили утраченные позиции на участке фронта в западной части Запорожской области. Тем временем российские войска продвинулись в районе Купянска, Торецка, Покровска, а также в Курской области РФ.

Видео дня

В частности, на Курщине россияне после несколько недель паузы вновь начали использовать в атаках бронетехнику. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Запорожское направление

Российские и украинские источники не сообщали о боях на направлении Гуляйполя (на востоке Запорожской области) 22 декабря. Против ВСУ там действуют подразделения российской 38-й мотострелковой бригады.

Геолокационные же кадры от 22 декабря указывают на то, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции в центральной части Каменского (к северо-западу от Работино и к югу от Запорожья). Российский блогер жаловался, что ВСУ оттеснили российские силы от северной части Каменского на восточном берегу Каховского водохранилища.

Украинские войска восстановили утраченные позиции на Запорожском направлении, но оккупанты продвинулись на других участках фронта – ISW

Вместе с тем пропагандисты утверждали, что ВС РФ "успешно остановили" украинское наступление и "отрезали атакующее подразделение от поставок и подкреплений". Они сообщали о локальных украинских наземных атаках в районе Каменского 20 и 21 декабря. Также утверждали, что в те дни оккупанты провели наземные атаки в районе Пятихаток (юго-восток от Каменского) и Новоандреевки (северо-запад от Работино). Один блогер пытался заверить, что российские войска захватили несколько украинских позиций в направлении Орехова (запад Запорожской области).

ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям пропагандистов. Хотя аналитики отметили, что в районе на северо-западе Работино проводят разведку беспилотные летательные аппараты чеченского батальона "Восток-Ахмат".

Купянское направление

Сообщается, что российские войска незначительно продвинулись в юго-восточной части Двуречной к северо-востоку от Купянска. В этом же районе ВСУ отражали усиленную механизированную атаку российского взвода возле Синьковки.

Украинские войска восстановили утраченные позиции на Запорожском направлении, но оккупанты продвинулись на других участках фронта – ISW

По данным ISW, оккупанты продолжали атаковать к востоку от Купянска в районе Петропавловки и Кучеровки; юго-восточнее – в районе Загрызово, Кругляковки, Степной Новоселовки и Богуславки; к юго-западу от Сватово возле Грековки, Новоегоровки и Новосергиевки; к западу – в районе Зеленого Гая и Надежды; к северо-западу от Кременной в районе Ивановки, Тернов и Дружелюбовки; к западу – возле Торского; юго-западнее – в районе Дибровы.

Торецкое направление

Геолокационные кадры, опубликованные 22 декабря, указывают на то, что российские войска продвинулись в северной части Торецк. Они провели наступательные операции вблизи самого города, к востоку от него в районе Дружбы и к юго-западу – возле Сухой Балки

Украинские войска восстановили утраченные позиции на Запорожском направлении, но оккупанты продвинулись на других участках фронта – ISW

Покровское направление

В ISW сообщают, что российские войска продвинулись в западном Даченском (к югу от Покровска) и захватили населенный пункт. Также они провели наступательные операции вблизи самого райцентра; к востоку от него в районе Проминя и Миролюбовки; к юго-востоку – вблизи Лысовки; к югу – возле Зеленого, Даченского, Нового Труда и Новоукраинки; к юго-западу – в районе Нововасильовки, Новоелизаветовки и Новооленовки.

Украинские войска восстановили утраченные позиции на Запорожском направлении, но оккупанты продвинулись на других участках фронта – ISW

Курская область РФ

Сообщается о продвижении армии РФ к востоку от Кругленького (юго-восток от Коренево). Хотя россияне утверждали, что российские войска вошли и захватили этот населенный пункт и продвинулись на 900 метров в центральную Куриловку (к югу от Суджи), ISW не обнаружил этому подтверждения.

Украинские войска восстановили утраченные позиции на Запорожском направлении, но оккупанты продвинулись на других участках фронта – ISW

Отмечается, что войска РФ продолжали наступательные операции к юго-востоку от Коренево в районе Новоивановки и Кругленького, к северу от Суджи в районе Малой Локни, Черкасского Поречного и Погребки; к северо-востоку – возле Мартыновки.

Командир украинского батальона, действующего на Курщине, заявил, что российские войска недавно начали использовать бронетехнику в атаках после того, как в предыдущие недели они вели исключительно пехотные штурмы.

Как сообщал OBOZ.UA, агент партизанского движения "Атеш" в группировке российских войск "Восток" на Запорожье передал важную информацию о расположении оккупантов, что позволило ВСУ внести коррективы в планы наступления агрессора на юге Украины. Речь идет о координатах командного пункта и размещении личного состава 147-го инженерно-саперного полка ВС РФ.

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