Была серия взрывов, начался пожар: в Шуе повторно атакована 112-я гвардейская ракетная бригада РФ, причастная к удару по Сумам. Видео

В ночь на четверг, 17 апреля, беспилотники повторно атаковали в Шуе пункт дислокации 112-й гвардейской ракетной бригады ВС РФ, причастной к удару по Сумам в Вербное воскресенье, который унес жизни десятков украинцев. На территории части военных преступников снова раздавались взрывы и вспыхнул пожар.

Видео дня

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, публикуя видео прилетов. Пропагандисты заявили, что в городах Ивановской области РФ был введен "режим опасности атаки БПЛА".

Сначала один из российских пабликов писал, что около четырех ночи в Шуе и близлежащих населенных пунктах слышали звуки стрельбы и не менее семи мощных взрывов.

Местные жители заявили, что в райценте Иваново в трех десятках километров от места взрывов "звучат сирены, работает ПВО". Также сообщалось об отключении электроэнергии в некоторых районах.

"На город и Шую идет воздушная атака", – писали россияне, комментируя кадры прилетов.

Российское пропагандистское агентство ТАСС заявило о введении "режима опасности атаки БПЛА" в Шуе и других городах.

Напомним: по данным Главного управления разведки, 112-я гвардейская ракетная бригада ВС РФ утром 13 апреля ударила по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23, убив 35 и ранив более ста мирных жителей.

Утром 16 апреля дроны атаковали место дислокации 112-й ракетной бригады РФ в городе Шуя Ивановской области. Россияне жаловались на взрывы на территории воинской части, предварительно, в результате прилетов были погибшие.

Кроме того, в ночь на 15 апреля Силы обороны атаковали место дислокации 448-й ракетной бригады ВС РФ, которая также причастна к военному преступлению в Сумах в Вербное воскресенье. В результате удара по вражеской базе в Курской области произошла вторичная детонация боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, после террористического двойного удара по центру Сум 13 апреля в Кремле цинично заявили, якобы ВС РФ атаковали "исключительно военные цели". В то же время лидеры и ведущие политики стран Европы осудили очередное варварское нападение России, некоторые призвали усилить противовоздушную оборону Украины для спасения жизней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!