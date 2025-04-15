Отомстили за Сумы: ВСУ поразили базу ракетной бригады армии РФ на Курщине, нанесшей удар в Вербное воскресенье

Украинские Силы обороны атаковали базу 448-й ракетной бригады российской армии в Курской области. Именно эта часть накануне, 13 апреля, в Вербное воскресенье, нанесла ракетный удар по городу Сумы.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Операцию провели подразделения сил беспилотных систем, Силы специальных операций и Служба безопасности Украины во взаимодействии с другими силами обороны. Они атаковали ряд объектов на Курщине, связанных с военными преступниками, причастными к ракетному удару по городу Сумы 13 апреля 2025 года и другим военным преступлениям против народа Украины.

В результате удара был поражен пункт постоянной дислокации 448-й бригады, зафиксирована вторичная детонация боеприпасов, но последствия еще уточняются.

"Каждая российская воинская часть, подразделение и их военнослужащие, которые производят обстрелы мирных городов и гражданских Украины, будут установлены и обязательно получат возмездие", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Украинские военные добавили, что целенаправленная и систематическая боевая работа по важным военным объектам врага будет продолжаться до прекращения вооруженной агрессии против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле выступили с циничным заявлением о ракетном ударе по Сумам, в результате которого погибли более 30 мирных жителей. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков выдал, что российские войска атаковали "исключительно военные цели".

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