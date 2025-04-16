Дроны атаковали 112-ю гвардейскую ракетную бригаду РФ, которая причастна к удару по Сумам: прогремели взрывы, виднеется дым. Видео

Утром 16 апреля беспилотники атаковали место дислокации 112-й гвардейской ракетной бригады РФ, которая причастна к удару по Сумам, вследствие которого погибли десятки людей. Взрывы прогремели в городе Шуя Ивановской области.

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По предварительным данным, в результате дроновой атаки есть погибшие. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Первые взрывы в Шуе прогремели около 9:00 утра по киевскому времени. По состоянию на 10:30 атака продолжалась. Целью БПЛА стал пункт постоянной дислокации 112-й гвардейской ракетной бригады РФ, которая причастна к теракту в Сумах.

Местные жители подтверждают, что целью атаки стала 112-я гвардейская ракетная бригада (в/ч 03333). Россияне заявили, что на территории военного объекта прогремели многочисленные взрывы.

Стоит отметить, что официальных комментариев от власти Ивановской области РФ не поступало. В то же время губернатор Рязанской области, которая расположена приблизительно в 200 км от Шуи, заявил о работе ПВО по беспилотникам.

Позже в министерстве обороны РФ все же подтвердили атаки на Ивановскую область. В террористическом ведомстве заявили, что в промежуток между 8:00 до 9:40 утра "дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией региона".

В правительстве Ивановской области после атаки заявили, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, ответственные службы занимаются ликвидацией последствий.

Пропагандистские ресурсы РФ утверждают, что регион атаковали 5 БПЛА и все они якобы были уничтожены. Также россияне заявили, что "обломки одного из БПЛА упали в радиусе 50 метров от места падения".

112-я гвардейская ракетная бригада известна своей причастностью к многочисленным терактам против Украины. В частности, именно это подразделение нанесло удар по селу Гроза Харьковской области, в результате которого погибли 59 местных жителей.

В этой бригаде числится три ракетных дивизиона, ракетно-технический дивизион, дивизион снабжения и сопровождения, а также батарея управления. После начала полномасштабного вторжения в Украину российские пропагандисты хвастались, что на вооружении 112-й ракетной бригады числится как минимум 12 оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

На одном из опубликованных видео россияне буквально подтвердили, что БПЛА ударил точно по ангару, расположенному на территории воинской части. В это же время минобороны РФ и местные чиновники продолжают утверждать, что силы ПВО якобы уничтожили все беспилотники и никаких серьезных последствий нет.

"Смотри, еще один. Смотри, заходит на ангар прям. На ангар, бл**ь, смотри! Вот это еб***ло!", – жалуется местный житель.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 13 апреля оккупационная армия России совершила очередной кровавый теракт против мирных жителей Украины. Враг ударил баллистическими ракетами по центру города Сумы, вследствие чего погибло много гражданских.

Ранее сообщалось, что в Кремле выступили с циничным заявлением о ракетном ударе по Сумам, в результате которого погибли более 30 мирных жителей. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков выдал, что российские войска атаковали "исключительно военные цели".

Напомнмим, украинские Силы обороны атаковали базу 448-й ракетной бригады российской армии в Курской области. Именно эта часть вместе с 112 бригадой накануне, 13 апреля, в Вербное воскресенье, нанесла ракетный удар по городу Сумы.

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