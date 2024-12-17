Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" в группировке российских войск "Восток" на Запорожье передал важную информацию о расположении оккупантов на направлении. Благодаря ему были получены координаты командного пункта и размещения личного состава 147 инженерно-саперного полка ВС РФ.

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Эту информацию оперативно передали Силам обороны, что позволило внести "коррективы" в планы наступления агрессора на юге Украины. Подробности сообщает Telegram-канал "Атеш".

"Атеш" препятствует планам наступления ВС РФ на Запорожском направлении. В октябре агент нашего движения в составе группировки войск "Восток" ВС РФ в Запорожской области передал данные о расположении командного пункта и размещении личного состава 147-го инженерно-сапёрного полка. Полученная информация была оперативно передана Силам обороны Украины для дальнейшего реагирования и, наверняка, помешает оккупантам в их попытках наступать на юге и востоке Украины", – рассказали в движении.

Упомянутое подразделение было создано перед началом полномасштабного вторжения в Бурятии. Оно, подчеркнули в "Атеш", "практически на 100% укомплектовано новыми образцами военной и специальной техники". В распоряжении оккупантов из 147 инженерно-саперного полка были механизированные мосты, комплексы разминирования и подвижные инженерные ремонтные комплексы.

"Множество российских военнослужащих становятся частью нашего движения. Они осознают настоящие последствия войны и желают лучшего будущего как для Украины, так и для самой России. Присоединяйтесь к "Атеш" и боритесь вместе с нами за свободу и справедливость! @ruslan_atesh_ua", – призвали в движении.

Напомним, ранее стало известно, что агенты "Атеш" разведали фортификационные сооружения оккупантов на админгранице Крыма.

В частности, агенты провели детальную разведку фортификаций и укреплений в районе Красноперекопска. Там российские войска вдоль канала обустроили блиндажи и наблюдательные пункты почти через каждые 15 метров, а также подготовили запасы дров, ожидая наступления ВСУ.