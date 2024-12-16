Агенты 'Атеш' разведали фортификационные сооружения оккупантов на админгранице Крыма: что удалось узнать. Фото

Украинское партизанское движение "Атеш" провело разведку фортификационных сооружений на административной границе Крыма и Херсонской области. В частности, агенты провели детальную разведку фортификаций и укреплений в районе Красноперекопска.

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Об этом сообщается в Telegram-канале движения. Российские войска вдоль канала обустроили блиндажи и наблюдательные пункты почти через каждые 15 метров, а также подготовили запасы дров, ожидая наступление ВСУ.

"Детальную карту с местами размещения личного состава, техники, вооружений и каждого укрепления мы оперативно передали нашим друзьям из Сил обороны Украины", – сообщили агенты "Атеш".

Партизаны подчеркнули, что удар по вражеским позициям произойдет неожиданно для противника.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму Россия развернула репрессии против железнодорожников. В Симферополе были задержаны два мастера Крымской железной дороги, во время задержания их жестоко избили, а затем поместили в СИЗО.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты "Атеш" сообщили, что российская оккупационная армия активно перебрасывает военную технику из Крыма на территорию Запорожской области. Колонны вражеской военной техники были зафиксированы по трассе на севере полуострова.