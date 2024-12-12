Оккупанты перебрасывают военную технику из Крыма в Запорожскую область: в "Атеш" раскрыли подробности. Фото
Российская оккупационная армия активно перебрасывает военную технику из Крыма на территорию Запорожской области. Колонны вражеской военной техники были зафиксированы по трассе на севере полуострова.
В составе колонны было замечено множество бронированной техники. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".
Агенты движения заявили, что колона российской техники направляется в сторону временно оккупированной Запорожской области, где враг ведет активные наступательные действия и планирует усиливать их.
Также сообщается, что в составе колонны было замечено множество бронированной техники, включая танки, БМП и БТР, а также военные тягачи и грузовики.
"Вся собранная информация уже передана по назначению. Мы знаем, где и как остановить эту технику, чтобы она не достигла материковой части Украины", – заявили агенты "Атеш".
Напомним, российские оккупанты боятся начинать штурм островов Днепра в Херсонской области. Для этого захватчики ломают лодки, подготовленные для проведения штурмовых действий.
Ранее сообщалось, что теоретически у оккупантов хватит сил и средств на форсирование Днепра малыми диверсионными группами, однако это ни к чему не приведет. Любое массированное наступление россиян на Херсон обречено на провал.
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