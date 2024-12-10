Российские военные ломают свои лодки, чтобы избежать штурма островов Днепра на Херсонщине – 'Атеш'

Российские оккупанты боятся начинать штурм островов Днепра в Херсонской области. Для этого захватчики ломают лодки, подготовленные для проведения штурмовых действий.

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Россияне намеренно ломают моторы, пробивают резиновые лодки и даже передают координаты Силам обороны Украины о расположении лодочных баз и запасов топлива. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Агент движения в составе российской армии на Приднепровском направлении проинформировал, что среди российских военнослужащих растёт количество случаев саботажа. Действия захватчиков направлены на избежание отправки на штурм островов в дельте Днепра.

В частности, в 126-й отдельной бригаде береговой обороны ВС РФ уже зафиксированы три служебных расследования, связанных с саботажем. Для российского командования это стало настоящей проблемой.

"Мы призываем других российских военных последовать их примеру. Такое простое действие, как повреждение лодки, может спасти вас от неминуемой смерти. Эти острова вам не нужны, а выполнение приказов командования – это путь в один конец", – говорится в сообщении "Атеш".

Напомним, российская оккупационная армия стягивает на левый берег Херсонской области дополнительные силы, чтобы попытаться форсировать реку Днепр. По предварительным данным, речь может идти о 300 лодках, которые россияне приготовили для перемещения на правобережье Херсонщины.

Ранее сообщалось, что теоретически у оккупантов хватит сил и средств на форсирование Днепра малыми диверсионными группами, однако это ни к чему не приведет. Любое массированное наступление россиян на Херсон обречено на провал.