На два дня работы: военный аналитик оценил угрозу массовой высадки армии РФ на правом берегу Днепра
На сегодняшний день российская оккупационная армия стягивает на левый берег Херсонской области дополнительные силы, чтобы попытаться форсировать реку Днепр. По предварительным данным, речь может идти о 300 лодках, которые россияне приготовили для перемещения на правобережье Херсонщины.
Однако пока о большой полномасштабной высадке врага на правый берег речь не идет. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
По его словам, сообщения о 300 лодках на левобережье Херсонщины действительно звучат угрожающе. Но даже с таким количеством плавсредств враг не сможет совершить масштабную высадку на правый берег.
"Пусть каждая лодка вмещает 10 человек – это нереально, но допустимо. Итого – это 3 000 человек. Много ли это? Каждый день украинцы выводят из строя 1200-1500. Следовательно, это на два дня. Это очень арифметически, очень грубо, но тем более. Если мы пойдем к практике и вспомним, как наши военные перемещались на лодках и когда россияне перемещались на лодках, то это обычно 2-4 человека и груз – боекомплект и т.д. То есть выходит, что людей там будет вдвое меньше на каждой лодке", – объяснил Ступак.
Также военный аналитик подчеркнул, что перемещаться между двумя берегами реки крайне сложно, тем более, когда речь заходит о переброске тяжелой техники. Ступак подчеркнул, что, учитывая п профессионализм украинских операторов БПЛА, враг не сможет обустроить на Херсонщине понтонную переправу, а также воспользоваться паромом или баржей.
"Итак, если подытожить, по состоянию на данный момент я не рассматриваю это как большую угрозу. Я рассматриваю это как постепенную попытку россиян передвигаться, скапливаться, делать диверсионные акции. Перемещение на правый берег Днепра в Херсонской области? Да, это возможно, и они пытаются это делать. Но большая полномасштабная высадка, как это было у союзников в Нормандии – я в это не верю. По крайней мере исходя из того, что есть в открытом доступе", – заявил Ступак.
Ранее сообщалост, что теоретически у оккупантов хватит сил и средств на форсирование Днепра малыми диверсионными группами, однако это ни к чему не приведет. Любое массированное наступление россиян на Херсон обречено на провал.
Напомним, о том, что российские войска планируют новое наступление на Херсон и "уже собрали 300 лодок" для форсирования Днепра, ранее заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
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