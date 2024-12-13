Демонстративно бросают в СИЗО: оккупанты репрессируют работников железной дороги в Крыму – 'Атеш'

Во временно оккупированном Крыму Россия развернула репрессии против железнодорожников. На днях в Симферополе были задержаны двое мастеров Крымской железной дороги, во время задержания их жестоко избили, а после поместили в СИЗО.

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Причиной для преследования стали обвинения задержанных в сотрудничестве с Силами обороны Украины. Подробности сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

"Рашисты репрессируют работников Крымской железной дороги. Агенты "Атеш" сообщают, что несколько дней назад в Симферополе, в депо, были задержаны двое мастеров Крымской железной дороги. Во время задержания рашисты жестоко избили их. Известно, что репрессии происходят под руководством представителей ФСБ", – отмечено в сообщении.

По данным "Атеш" задержанных железнодорожников оккупанты обвинили в сотрудничестве с Силами обороны Украины и передаче им информации. Оба мужчины сейчас находятся в СИЗО №2.

"Подобные задержания становятся привычным явлением, особенно под конец года. Людей демонстративно помещают в СИЗО, но вскоре освобождают из-за отсутствия реальных доказательств. Всё это делается ради формальной отчетности перед высшим руководством силовых органов РФ. Методы рашистов остаются неизменными: они пытаются запугать людей, репрессируя всех подряд", – отметили в "Атеш".

Украинские партизаны подчеркнули: таким образом ликвидировать движение проукраинского подполья в Крыму оккупантам не удастся. А подобный произвол лишь побуждает все больше людей оказывать сопротивление захватчикам.

"Если вы готовы присоединиться к "Атеш" и помочь в борьбе с преступным режимом, напишите нашему координатору — он на связи 24/7: @Ametham_atesh_ua. Вместе мы уничтожим эту систему!" – резюмировали в движении.

Напомним, ранее в "Атеш" рассказали, что оккупанты перебрасывают военную технику из Крыма в Запорожскую область. Колонны вражеской техники (в частности, бронированной) были зафиксированы по трассе на севере полуострова.

Подобная переброска на Запорожье, где враг ведет активные боевые действия, может свидетельствовать о намерениях их усилить.