Воины ССО на Курщине захватили в плен первого бойца армии КНДР. Фото

Бойцы Сил обороны Украины, вероятно, захватили в плен первого солдата из Северной Кореи, воевавшего в Курской области в составе российского оккупационного войска. В сети опубликовали соответствующее фото с военным КНДР.

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Фото обнародовали в закрытом Telegram-канале Warshal18. Позже его распространили и другие каналы.

В плен военного из Северной Кореи взяли воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины на Курском направлении.

"Группа ССО провела операцию по уничтожению врага на Курском направлении. Кроме успешного выполнения задачи, также не обошлось без трофеев: пленные, в том числе и наемник из Кореи, а также БТР, оснащенный противокумулятивной защитой", – цитирует оригинальный пост издание "Милитарный".

Также отмечается, что бойцы ССО захватили вражеские вооружения и документы.

Напомним, что 23 декабря президент Владимир Зеленский озвучил, что на фронте в Курской области РФ, по предварительным данным, погибли и получили ранения более 3 тысяч военных из КНДР. В то же время о пленных корейцах ранее не сообщалось.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ССО показали, как охотятся на солдат из КНДР, воюющих на стороне россиян в Курской области. За несколько дней только один экипаж воинов ССО отминусовал более сотни северокорейцев.

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