Захваченный ВСУ в плен северокорейский солдат умер – разведка Южной Кореи

Пленный солдат из КНДР умер на следующий день после того, как его взяли в плен военные Вооруженных сил Украины на Курщине. Причиной смерти стали тяжелые ранения.

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Информацию о гибели пленного северокорейца подтвердило разведывательное агентство Южной Кореи со ссылкой на разведывательные данные "дружественной страны", пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap News Agency. Известно, что боец из Северной Кореи попал в плен в четверг, 26 декабря.

"Мы получили подтверждение от разведывательной организации дружественной страны, что северокорейский солдат, захваченный живым 26 декабря, скончался некоторое время назад, поскольку состояние его ранений ухудшилось", – сообщила южнокорейская Национальная разведывательная служба (NIS).

Эти заявления прозвучали всего через несколько часов после того, как разведка Южной Кореи подтвердила захват Украиной раненого северокорейского солдата.

Информацию о плене опубликовали украинские источники в четверг.

Сообщалось, что украинские войска захватили солдата армии КНДР во время операции Сил специальных операций ВСУ по уничтожению противника в Курской области РФ на западной линии фронта России.

Кроме успешного выполнения задачи, была захвачена группа пленных и вражеский БТР, оснащенный противокумулятивной защитой.

В Telegram-каналах распространили фото якобы захваченного северокорейца, который, по всей видимости, был ранен. Подробности о состоянии и статусе солдата остались неизвестными.

По данным портала Militarny, если информация подтвердится, это будет первый случай, когда Украина захватила северокорейского солдата, участвовавшего в боях против Украины.

По словам южнокорейских чиновников, на данный момент в РФ отправлено около 11 тысяч северокорейских военных и наблюдаются признаки подготовки к дальнейшему развертыванию войск и военной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 23 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери КНДР на Курщине превысили 3 тыс. человек. По словам главы государства, существует угроза переброски дополнительных подразделений и техники из Северной Кореи, на что Зеленский пообещал "ощутимые ответы Украины".

Напомним также, ранее в Силах спецопераций ВСУ рассказали, что в записной книжке ликвидированного на Курщине спецназовца из Северной Кореи Генг Хонг Джонга нашли инструкцию охоты на украинские БПЛА "на живца". Записи содержат иллюстрации, где подробно описан метод ликвидации дронов.

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