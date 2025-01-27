Сложил оружие и пошел за дроном: операторы ССО взяли в плен брошенного войсками Путина оккупанта. Видео
Украинские воины Сил специальных операций (ССО) в очередной раз показали свои профессионализм и человечность.
Об этом сообщает пресс-служба Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Как оказалось, он и его товарищ были ранены более месяца назад. Командование оставило их без продовольствия, воды и средств связи.
Украинские операторы беспилотника решили дать оккупанту шанс сдаться: они сбросили ему сообщение с соответствующим предложением.
Поняв, что его просто бросили на произвол судьбы, российский солдат записал прощальное видео.
Напомним, пятеро российских солдат, добровольно сдавшиеся двум бойцам 5-го батальона 28-й ОМБр, поделились подробностями службы в армии РФ. Эти преступники попали в плен еще в декабре на Торецком направлении фронта.
Как сообщал OBOZ.UA, 15 января стало известно, что бойцы НГУ бригады "Азов" взяли в плен 23 россиянина Отмечается, что оккупантов захватили на Торецком направлении (Донецкая область). .
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