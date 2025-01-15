Этим россиянам удалось выжить: воины бригады 'Азов' взяли в плен 23 оккупантов на Торецком направлении. Видео

Украинские военные продолжают пополнять обменный фонд. В этот раз бойцы НГУ бригады "Азов" взяли в плен 23 россиянина.

Видео дня

Об этом идет речь в сообщении Национальной гвардии Украины. Отмечается, что оккупантов захватили на Торецком направлении (Донецкая область). Им удалось выжить.

"Сдались добровольно, найдены в подвалах, взяты во время штурмов. Этим солдатам ВС РФ удалось выжить. Все они были взяты в плен бойцами 12-й бригады "Азов" во время боевых действий на Торецком направлении", – говорится в сообщении.

Украинские военные подчеркнули, что пленные находятся в удовлетворительном состоянии и адекватных условиях содержания.

"Российские военные будут переданы соответствующим службам. Надеемся, что уже вскоре их обменяют на пленных украинских защитников", – резюмировали в бригаде.

Напомним, что в среду, 15 января, Украина вернула из российского плена своих защитников. В результате обмена дома оказались 25 военных Вооруженных сил. Это первый обмен, который прошел в 2025 году.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 января Зеленский сообщил, что украинским военным в зоне операции в Курской области РФ удалось взять в плен двух военных из КНДР. Раненые солдаты были доставлены в Киев, чтобы они дали показания следователям СБУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!