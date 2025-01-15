Самому младшему освобожденному – 24 года, самому старшему – 60: Украина вернула из российского плена еще 25 человек. Фото

В среду, 15 января, Украина вернула из российского плена своих защитников. В результате обмена дома оказались 25 бойцов Вооруженных сил Украины.

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Стоит отметить, что это был первый обмен пленными между Украиной и РФ в 2025 году. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По информации президента, 15 января в Украину вернулись как военные, так и гражданские. Среди пленных, которых удалось вернуть из РФ, были защитники Мариуполя и "Азовстали", а также Харьковщины, Донбасса, Запорожья и Херсонщины.

"Возвращение своих людей домой – то, над чем Украина постоянно работает. И мы не остановимся, пока не вернем всех наших. Спасибо команде, которая ищет наших людей и организует эту важную работу. Благодарим Объединенные Арабские Эмираты за содействие, чтобы сегодняшнее событие стало возможным", – сообщил Зеленский.

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что самому молодому освобожденному 24 года, старшему – 60. Эти украинцы провели долгое время без должной медицинской помощи, испытывая негуманное отношение в неволе.

"Раненые имеют, в частности, потерю зрения, ампутации конечностей, сложные пулевые ранения и последствия минно-взрывных травм. Среди болезней – туберкулез, онкология, гангрена, что свидетельствует о тех условиях, в которых приходится находиться нашим людям", – говорится в сообщении штаба.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что из российского плена вернулись тяжелораненые и тяжелобольные военнослужащие. Омбудсмен уточнил, что среди возвращенных был один гражданский, которого оккупанты захватили на Киевщине и незаконно удерживали.

Также Лубинец подчеркнул, что обмен стал возможным благодаря упорной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными, украинских переговорщиков и поддержке международных партнеров ОАЭ.

"Далее в приоритете – предоставление возвращенным необходимого спектра медицинской помощи, выполнение операций и реабилитация. Отмечу, что мы помним обо всех, кто до сих пор остается в плену, и будем делать все для их возвращения", – заявил Лубинец.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 января Зеленский сообщил, что украинским военным в зоне операции в Курской области РФ удалось взять в плен двух военных из КНДР. Раненые солдаты были доставлены в Киев, чтобы они дали показания следователям СБУ.

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