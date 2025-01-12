Украина готова передать Ким Чен Инну пленных, если он организует их обмен на наших воинов - Зеленский показал видео допроса

Кроме первых захваченных в плен солдат из Северной Кореи, безусловно, будут и другие. Это вопрос времени, когда нашим военным удастся захватить еще.

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Об этом в своем традиционном вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что ни у кого в мире не должно остаться сомнений в том, что российская армия зависит от военной помощи КНДР.

Путин начал три года назад с ультиматумов НАТО и попытки переписать историю, а теперь он не может без такой военной помощи от Пхеньяна.

Украина готова передавать Ким Чен Ину его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, находящихся в плену в России.

Для тех солдат из Северной Кореи, которые не захотят возвращаться, могут быть некоторые другие пути. В частности, те из корейцев, кто изъявит желание приближать мир через распространение корейской правды об этой войне, получат такую возможность.

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