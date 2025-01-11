Скабеева выдала, что ВСУ 'украли корейцев' на Курщине

Российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева прокомментировала новость о том, что в Курской области РФ украинские военные взяли в плен двух солдат из КНДР, которые воевали на стороне россиян. Эту привычную для боевых действий практику она почему-то назвала "похищением".

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Соответствующее заявление Скабеева сделала в своем Telegram-канале. Она обвинила Украину в том, что та "ворвалась на территорию России", полностью игнорируя тот факт, что это россияне первыми вторглись на нашу территорию еще в 2014 году.

"Вообще, конечно, железная логика. ВСУ ворвались на территорию России, воюют в Курской области - нашли там (если правда) и украли корейцев, теперь кричат: ‘КНДР воюет с Украиной’. Придурки. А что Украина делает в Курской области? И зачем ворует людей?" – написала рупор Кремля.

Отметим, что взятие в плен – это ограничение свободы участвовавшего в военных действиях лица с целью недопущения его к дальнейшему участию в них. Именно это и сделали с северокорейцами воины Сил обороны Украины.

Напомним: украинские военнослужащие на территории Курской области взяли в плен двух военных из КНДР. Раненые боевики были доставлены в Киев.

Впоследствии стало известно, что солдаты из Северной Кореи дают показания следователям Службы безопасности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, это уже не первые корейцы, попавшие в плен в Курской области. В конце декабря прошлого года бойцы Сил обороны Украины захватили в плен первого солдата из Северной Кореи, воевавшего на стороне РФ.

Позже стало известно, что солдат из КНДР умер на следующий день после попадания в плен. Причиной его смерти стали тяжелые ранения.

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