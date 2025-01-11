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Скабеева выдала, что ВСУ "украли корейцев" на Курщине

София Закревская
War
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Скабеева выдала, что ВСУ 'украли корейцев' на Курщине

Российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева прокомментировала новость о том, что в Курской области РФ украинские военные взяли в плен двух солдат из КНДР, которые воевали на стороне россиян. Эту привычную для боевых действий практику она почему-то назвала "похищением".

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Соответствующее заявление Скабеева сделала в своем Telegram-канале. Она обвинила Украину в том, что та "ворвалась на территорию России", полностью игнорируя тот факт, что это россияне первыми вторглись на нашу территорию еще в 2014 году.

"Вообще, конечно, железная логика. ВСУ ворвались на территорию России, воюют в Курской области - нашли там (если правда) и украли корейцев, теперь кричат: ‘КНДР воюет с Украиной’. Придурки. А что Украина делает в Курской области? И зачем ворует людей?" – написала рупор Кремля.

Скабеева выдала, что ВСУ "украли корейцев" на Курщине

Отметим, что взятие в плен – это ограничение свободы участвовавшего в военных действиях лица с целью недопущения его к дальнейшему участию в них. Именно это и сделали с северокорейцами воины Сил обороны Украины.

Напомним: украинские военнослужащие на территории Курской области взяли в плен двух военных из КНДР. Раненые боевики были доставлены в Киев.

Скабеева выдала, что ВСУ "украли корейцев" на Курщине

Впоследствии стало известно, что солдаты из Северной Кореи дают показания следователям Службы безопасности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, это уже не первые корейцы, попавшие в плен в Курской области. В конце декабря прошлого года бойцы Сил обороны Украины захватили в плен первого солдата из Северной Кореи, воевавшего на стороне РФ.

Позже стало известно, что солдат из КНДР умер на следующий день после попадания в плен. Причиной его смерти стали тяжелые ранения.

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