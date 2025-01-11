Воины ВСУ взяли в плен на Курщине двух военных из КНДР: оба выжили и дают показания СБУ. Фото

Украинские военнослужащие на территории Курской области взяли в плен военных из КНДР. Раненные боевики были доставлены в Киев.

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Сейчас северокорейские военные дают показания следователям СБУ. Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что северокорейские военные получили ранения, но выжили. Теперь наемники дают показания украинским правоохранителям. При этом Зеленский отметил, что взять в плен военных из КНДР было непросто, ведь россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия КНДР в войне против Украины.

Также гарант добавил, что поручил Службе безопасности Украины обеспечить журналистам доступ к северокорейским военным. Президент подчеркнул, что мир должен знать об участии КНДР в войне против нашего государства.

"Благодарен нашим воинам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и нашим воинам-десантникам, захватившим в плен этих двух человек. Как и всем пленникам, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщил президент.

В Службе безопасности предоставили подробности о пленных военных КНДР, которые воевали против Украины в Курской области. В ведомстве подчеркнули, что документируют и расследуют преступления северокорейских наемников против нашего государства.

По информации СБУ, один из военных 9 января 2025 года был захвачен бойцами тактической группы № 84 ССО, а другой – воинами-десантниками. Сразу после пленения иностранцам оказали всю необходимую медицинскую помощь, как это предусмотрено Женевской конвенцией.

Также в СБУ сообщили, что для проведения первоочередных следственных мероприятий военные КНДР были доставлены в Киев. Военнопленные содержатся в надлежащих условиях, отвечающих требованиям международного законодательства.

По информации СБУ, пленные не разговаривают на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского во взаимодействии с разведкой Южной Кореи.

На момент взятия в плен один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тува РФ, а другой вообще был без документов.

Во время допроса военный КНДР, у которого найден билет, заявил сотрудникам СБУ, что этот документ ему выдали в России осенью 2024 года. Тогда, по его словам, часть боевых подразделений Северной Кореи в течение одной недели проходила согласование с группировками российской армии.

Пленный рассказал, что родился в 2005 году, занимал должность стрелка и проходил военную службу в КНДР с 2021 года. Примечательно, что пленник, равно как и российские военные в начале полномасштабного вторжения, подчеркивает, что ехал якобы на учебу, а не на войну против Украины.

Другой военнопленный подтвердил показания своего напарника. Часть ответов на вопросы он давал в письменном виде, поскольку у него травмирована челюсть. По предварительным данным, он 1999 года рождения, а в войске КНДР служит с 2016 года в должности снайпера-разведчика.

В настоящее время СБУ проводит необходимые следственные меры по установлению всех обстоятельств участия военных КНДР в войне РФ против Украины. Следствие ведется по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора по ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

В Силах специальных операций ВСУ отметили, что северокорейских военных взяли в плен операторы тактической группы №84 ССО ВС Украины во время боевых действий в Курской области России. После эвакуации с поля боя украинские военные предоставили пленнику из КНДР первую домедицинскую помощь.

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