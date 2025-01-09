Зеленский озвучил потери солдат КНДР на Курщине и указал на слабость Путина

На территории Курской области России войска из Северной Кореи, которые воюют за кремлевского главаря Владимира Путина, уже потеряли около 4000 человек. Вероятно, речь идет о погибших и раненых.

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Такую статистику озвучил президент Владимир Зеленский, выступая 9 ноября на заседании в формате "Рамштайн" в Германии. Публичная часть события транслировалось на YouTube-канале ОП.

Украинский глава подчеркнул, что Путину приходится повышать ставки и нанимать солдат из КНДР, чтобы продолжать войну против нашей страны.

Но в то же время это дает возможность Пхеньяну "дешево получать опыт, чтобы реэкспортировать войну – может быть, туда, в Индо-Тихоокеанский регион".

Напомним: на авиабазу "Рамштайн" в ФРГ для участия в переговорах Контактной группы по вопросам обороны Украины Зеленский прибыл утром 9 января.

Кроме участия в заседании, он запланировал ряд двусторонних встреч. Более детально о его выступлении читайте в нашем материале по ссылке.

Как писал OBOZ.UA:

– По данным InformNapalm, власти КНДР пытаются скрыть информацию об отправленных в Россию и погибших там северокорейских солдатах. Их семьи заставляют подписывать документы о неразглашении.

– В интервью американскому подкастеру Лексу Фридману Владимир Зеленский говорил, что Пхеньян отправил на помощь государству-агрессору не менее 12 000 военных.

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