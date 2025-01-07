Семьи погибших в России солдат КНДР обязывают подписывать документы о неразглашении – InformNapalm

Власти КНДР пытаются скрыть информацию об отправленных в Россию и погибших там северокорейских солдатах. Их семьи заставляют подписывать документы о неразглашении.

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Свидетельства о гибели в бою семьям вручает партия, а не армия, а о месте и причине смерти родственников солдат не информируют. Об этом говорится в публикации издания "Свободная Азия", которую с корейского языка перевели волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm.

"Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm [...] сделали перевод на украинский язык информации и важных свидетельств, появившихся на страницах издания "Свободная Азия" (RFA) на корейском языке в конце декабря 2024 года. Считаем, что эта информация полезна для анализа и понимания, как в КНДР пытаются скрыть чувствительные данные и как заставляют семьи погибших молчать, чтобы избежать напряжения в обществе. Особенно интересно, что власти КНДР называют участие в войне "священными учениями". То есть главная цель привлечения солдат КНДР к войне против Украины – это научить их для новых агрессивных войн", – отметили в InformNapalm.

Авторы публикации узнали о том, что северокорейские власти начали вручать свидетельства о гибели в бою семьям погибших солдат, которые были отправлены в Россию. Этот документ в КНДР дает таким семьям право на определенные преференции: они первоочередно получают товары, имеют преимущества в ходе реализации кадровой политики и т.д.

Официально Пхеньян не сообщает гражданам о том, что среди отправленных в Россию военных есть погибшие. Но родственников таких солдат стали вызывать на партийные мероприятия по вручению свидетельств о гибели. На этих мероприятиях их заставляют подписывать соглашения о неразглашении.

"18 декабря мы с мамой получили сообщение, что комитет партии города Кечон вызывает нас для участия в партийном мероприятии на уровне провинции. Когда мы приехали в Пхёнсон, то получили свидетельство о гибели в бою моего младшего брата, который служил в силах специальных операций", – рассказал 29 декабря изданию на условиях анонимности источник из Южной провинции Пхёнан.

Собеседник или собеседница "Свободной Азии" отмечает, что "на мероприятии, проводимом комитетом партии провинции, объяснили, что [военные] погибли во время священных военных учений, от которых зависела честь Родины" и вручили семьям погибших свидетельства о гибели в бою. Всего в этом мероприятии приняли участие более 10 семей, а "большинство погибших в бою военных принадлежали к подразделению "Шторм".

"Большинство граждан знают, что военных из подразделения "Шторм" отправили на российско-украинскую войну. Поэтому семьи погибших тоже догадались, что их родные погибли после отправки в РФ. Но власти заставили нас поставить отпечатки пальца под документом, запрещающим говорить кому-то о чем-либо с этим связанном. Мы сделали это и в слезах направились домой", – цитирует слова источника издания.

Другой источник из этой же провинции сообщил "Свободной Азии", что "27 декабря в городе Токчон комитет партии вызвал семьи военных, погибших во время несения службы, и провел мероприятие по вручению свидетельств о гибели в бою".

Собеседник (или собеседница) издания также акцентирует внимание на том, что это мероприятие было необычным. Обычно в случае гибели северокорейских армейцев, пограничников или спецназовцев во время военных учений или в результате несчастных случаев подразделение, в котором они несли службу, сообщает их семьям о причине и месте смерти. В зависимости от обстоятельств гибели семьи от военных получают сообщение о смерти или свидетельство о гибели в бою.

Здесь же вручение свидетельств взяла на себя правящая партия.

"В этот раз семья вызвала звонком и передала свидетельства о гибели в бою не армия, а непосредственно партия. Не было никаких упоминаний о месте или причине смерти", – утверждает источник.

После этого мероприятия, по словам источника, среди граждан КНДР "распространяется информация, что среди военных, отправленных в РФ и принимавших участие в войне, есть погибшие".

"Обычно свидетельств о гибели в бою выдают только одно-два в год, но только в этом месяце в одном регионе их выдали более десяти семьям погибших. Поэтому распространяется мнение, что среди отправленных [на войну] военных может быть еще больше погибших", – цитирует "Свободная Азия" слова собеседника.

При этом источник утверждает, что "власть следит за настроениями семей, получивших свидетельство о гибели [родственника] в бою, и принимает меры, чтобы предотвратить распространение информации".

Так Пхеньян пытается скрыть потери.

"Среди граждан ширится возмущение, что молодых военных до 30 лет используют как пушечное мясо ради того, чтобы заработать валюту", – говорит источник.

Между тем, южнокорейская разведка 19 декабря заявила о гибели более 100 северокорейских солдат, воевавших на стороне РФ, еще более 1000 получили ранения.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский озвучил данные по потерям среди солдат КНДР на Курщине.

По его словам, Северная Корея уже потеряла ранеными и убитыми 3800 своих военных, которых отправила участвовать в войне России против Украины. В общей сложности Пхеньян отправил государству-агрессору по меньшей мере 12 тысяч солдат, однако может отправить еще десятки или сотни тысяч.

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