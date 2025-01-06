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"Могут привести еще 30-40 тысяч": Зеленский озвучил последние потери среди солдат КНДР на Курщине

Ольга Липич
War
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'Могут привести еще 30-40 тысяч': Зеленский озвучил последние потери среди солдат КНДР на Курщине

Северная Корея уже потеряла ранеными и убитыми 3800 своих военных, которых отправила участвовать в войне России против Украины. В общей сложности Пхеньян отправил государству-агрессору не менее 12 тысяч солдат.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. По его словам, КНДР имеет возможность отправить России и 30 и 500 тысяч военных.

"Северная Корея, посмотрите на этот пример. 12 тысяч приехали (военных КНДР в РФ. – Ред.). На сегодняшний день 3 800 убиты или ранены. Они могут привезти еще 30-40 тысяч. А могут и 500 тысяч. Они могут привезти много людей, потому что у них есть приказ, автократия", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Европа не сможет "собрать армию, которая будет состоять из 2-3 миллионов", поскольку не имеет такой цели и не хочет воевать. Есть цель остановить россиян, а не расширить войну. Москва же вводит в войну солдат КНДР – эти действия выходят за пределы европейских ценностей.

"Они (россияне. – Ред.) сжигают им (солдатам КНДР. – Ред.) лица, чтобы они были неузнаваемыми. Есть видео, есть доказательства. Это значит, что они не считают количество людей. Могут ли они выдвинуть больше? Да. Могут ли они выдвинуть десятки тысяч? Да", – подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил, что всего за несколько дней в боях в районе только одного села Махновка на Курщине было уничтожено до батальона пехоты, который состоял из северокорейских солдат и российских морских пехотинцев.

"Могут привести еще 30-40 тысяч": Зеленский озвучил последние потери среди солдат КНДР на Курщине

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сказал, что военные КНДР, участвующие в войне России против Украины, понесут очень большие потери. Только за одну неделю на Курщине было убито или ранено более тысячи солдат КНДР.

"Могут привести еще 30-40 тысяч": Зеленский озвучил последние потери среди солдат КНДР на Курщине

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Нового года бойцы Сил специальных операций ВСУ во время выполнения боевого задания в Курской области РФ заняли село, где находились и войска КНДР. Защитники зачистили населенный пункт от врага.

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