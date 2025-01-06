'Могут привести еще 30-40 тысяч': Зеленский озвучил последние потери среди солдат КНДР на Курщине

Северная Корея уже потеряла ранеными и убитыми 3800 своих военных, которых отправила участвовать в войне России против Украины. В общей сложности Пхеньян отправил государству-агрессору не менее 12 тысяч солдат.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. По его словам, КНДР имеет возможность отправить России и 30 и 500 тысяч военных.

"Северная Корея, посмотрите на этот пример. 12 тысяч приехали (военных КНДР в РФ. – Ред.). На сегодняшний день 3 800 убиты или ранены. Они могут привезти еще 30-40 тысяч. А могут и 500 тысяч. Они могут привезти много людей, потому что у них есть приказ, автократия", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Европа не сможет "собрать армию, которая будет состоять из 2-3 миллионов", поскольку не имеет такой цели и не хочет воевать. Есть цель остановить россиян, а не расширить войну. Москва же вводит в войну солдат КНДР – эти действия выходят за пределы европейских ценностей.

"Они (россияне. – Ред.) сжигают им (солдатам КНДР. – Ред.) лица, чтобы они были неузнаваемыми. Есть видео, есть доказательства. Это значит, что они не считают количество людей. Могут ли они выдвинуть больше? Да. Могут ли они выдвинуть десятки тысяч? Да", – подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил, что всего за несколько дней в боях в районе только одного села Махновка на Курщине было уничтожено до батальона пехоты, который состоял из северокорейских солдат и российских морских пехотинцев.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сказал, что военные КНДР, участвующие в войне России против Украины, понесут очень большие потери. Только за одну неделю на Курщине было убито или ранено более тысячи солдат КНДР.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Нового года бойцы Сил специальных операций ВСУ во время выполнения боевого задания в Курской области РФ заняли село, где находились и войска КНДР. Защитники зачистили населенный пункт от врага.

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