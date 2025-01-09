'Дроны изменили природу войны': Зеленский выступил на Рамштайне и указал на ключевые вызовы для Украины

Президент Владимир Зеленский выступил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Глава указал на ключевые вызовы для нашей страны в войне против РФ.

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В частности, президент отметил, что удерживать врага на дистанции помогают дроны, поэтому партнерам Украины важно работать в этом направлении. Трансляцию выступления Зеленского ведет YouTube-канал Офиса президента.

Украинский президент сообщил присутствующим, что накануне встречи в формате "Рамштайн" провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой основное внимание было уделено производству и поставкам беспилотников для нашей армии и радиоэлектронной борьбы. Зеленский подчеркнул, что беспилотники стали одной из самых главных составляющих российско-украинской войны.

"Дроны являются тем, что уже изменило природу войны, но изменения далеки от завершения. Сегодня есть прямая зависимость – остановить наступление противника, прекратить потерю людей и территорий, для этого нужны дроны. Беспилотники сдерживают противника – держат его на дистанции. Производство беспилотников в Украине экономически эффективнее, чем где-либо еще. В этом году мы в Украине хотим установить рекорд по количеству и качеству беспилотников, которые мы производим и получаем от наших партнеров", – заявил президент Украины.

При этом президент уточнил, речь идет в том числе о морских беспилотниках, и дронах, предназначенных для глубоких ударов по военным объектам и инфраструктуре противника на его территории. По словам Зеленского, Украина заключила уже 27 договоров с партнерами, но этого недостаточно, поэтому остальные страны должны присоединиться к сотрудничеству.

"Мы уже подписали значительное количество контрактов, и еще много в работе. Я призываю всех вас еще активнее участвовать в создании этого арсенала дронов. У украинцев самый большой опыт в Европе в использовании дронов, и у нас также самые большие мощности в Европе по производству дронов. Так что, во-первых, пожалуйста, инвестируйте больше в эту украинскую силу, потому что после войны это будет и ваша сила. Во-вторых, инвестируйте в талантливых людей в ваших странах, которые могут помочь сделать всех нас сильнее в области дронов", – обратился Зеленский к партнерам.

Также глава государства подчеркнул, что одним из главных приоритетов в войне против России остается сильная противовоздушная оборона. Зеленский заявил, что способность украинских воинов сбивать российские ракеты, в том числе баллистические, и не подпускать вражескую авиацию к границам, дает мотивацию, в которой Украина отчаянно нуждается.

Вместе с тем Зеленский констатировал, что партнеры выполнили далеко не все обещания о поставках систем ПВО. Глава государства подчеркнул, что дефицит таких систем приводит к трагедиям, подобным тем, что накануне произошли в Запорожье.

"Мы провели переговоры с США о лицензировании производства систем ПВО и ракет здесь, в Украине, и это может стать значительной частью наших гарантий безопасности – и это абсолютно выполнимо. Но мы должны помнить, что обещания последнего саммита НАТО еще не выполнены – нам нужны системы ПВО, которые вы нам обещали. Вы видели, что произошло вчера в нашем городе Запорожье – российские бомбы убили 13 человек, 112 получили ранения. Это всего лишь один день, один удар с воздуха. Мы должны остановить российский террор. И вы можете это сделать. Мы просим о срочных поставках систем ПВО", – отметил президент.

Напомним, страна-террорисмт Россия атаковала Запорожье днем 8 января двумя КАБами. Ее авиабомбы разрушили и повредили промышленный объект, многоэтажные дома и другую инфраструктуру города; обломки посекли трамвай и маршрутку с пассажирами; сгорели дотла автомобили горожан. Помимо жертв атаки, 113 человек пострадали, в том числе ребенок.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России страны, входящие в Контактную группу по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), передали нашей стране военную помощь более чем на $126 млрд. Группа играет решающую роль в укреплении боеспособности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация действующего президента США Джо Байдена до 20 января не успеет реализовать всю сумму в рамках одобренного Конгрессом финансирования помощи для Украины. Сумма, которая останется, перейдет в распоряжение новой администрации Белого дома во главе с Дональдом Трампом.

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