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Россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, есть погибший и 30 раненых: первые подробности. Видео

Анна Паскевич
War
3 минуты
10,6 т.
Россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, есть погибший и 30 раненых: первые подробности. Видео

Войска страны-агрессора России в среду, 8 января, атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, в городе раздалась серия взрывов. Вследствие удара один человек погиб, еще 30 получили ранения.

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Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров. Он также обнародовал кадры с места прилета, на которых виден мощный пожар, охвативший автомобили и трамвай.

Предварительно чиновник сообщил об одном погибшем человеке и трех раненых, однако уже по состоянию на 16:50 стало известно, что количество раненых возросло до 30.

На месте удара работают семь медицинских бригад, полицейские и спасатели, информировал Федоров.

Россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, есть погибший и 30 раненых: первые подробности. Видео

Как сообщила секретарь Запорожского городского совета и и. о. мэра Регина Харченко, вблизи эпицентра атаки развернут Пункт несокрушимости.

"Всем людям оказывается необходимая помощь. Сплошной ужас и очередная катастрофа для Запорожья. Верим в лучшее", – написала она в своем Telegram-канале.

Россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, есть погибший и 30 раненых: первые подробности. Видео

Воздушная тревога в области была объявлена в 15:17.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили о пусках КАБов тактической авиацией РФ в направлении города Запорожья, в ОВА также предупредили об угрозе ударов скоростных ракет по Запорожской области.

Россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, есть погибший и 30 раненых: первые подробности. Видео

В 15:42 Иван Федоров сообщил о взрывах, в 16:15 – о повторных.

По состоянию на 16:27 атака продолжается, заявил руководитель ОВА.

Отбой тревоги был объявлен в 16:41.

Россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, есть погибший и 30 раненых: первые подробности. Видео
Россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, есть погибший и 30 раненых: первые подробности. Видео
Россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, есть погибший и 30 раненых: первые подробности. Видео
Россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, есть погибший и 30 раненых: первые подробности. Видео
Россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, есть погибший и 30 раненых: первые подробности. Видео
Россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, есть погибший и 30 раненых: первые подробности. Видео
Россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, есть погибший и 30 раненых: первые подробности. Видео
Россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, есть погибший и 30 раненых: первые подробности. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, ранее оккупанты мощным ракетным ударом по Запорожье убили 11 мирных жителей, десятки других получили ранения. На месте прилета были разрушены кафе, частная клиника, кафе, повреждены соседние здания и авто.

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