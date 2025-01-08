Россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, есть погибший и 30 раненых: первые подробности. Видео
Войска страны-агрессора России в среду, 8 января, атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, в городе раздалась серия взрывов. Вследствие удара один человек погиб, еще 30 получили ранения.
Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров. Он также обнародовал кадры с места прилета, на которых виден мощный пожар, охвативший автомобили и трамвай.
Предварительно чиновник сообщил об одном погибшем человеке и трех раненых, однако уже по состоянию на 16:50 стало известно, что количество раненых возросло до 30.
На месте удара работают семь медицинских бригад, полицейские и спасатели, информировал Федоров.
Как сообщила секретарь Запорожского городского совета и и. о. мэра Регина Харченко, вблизи эпицентра атаки развернут Пункт несокрушимости.
"Всем людям оказывается необходимая помощь. Сплошной ужас и очередная катастрофа для Запорожья. Верим в лучшее", – написала она в своем Telegram-канале.
Воздушная тревога в области была объявлена в 15:17.
В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили о пусках КАБов тактической авиацией РФ в направлении города Запорожья, в ОВА также предупредили об угрозе ударов скоростных ракет по Запорожской области.
В 15:42 Иван Федоров сообщил о взрывах, в 16:15 – о повторных.
По состоянию на 16:27 атака продолжается, заявил руководитель ОВА.
Отбой тревоги был объявлен в 16:41.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее оккупанты мощным ракетным ударом по Запорожье убили 11 мирных жителей, десятки других получили ранения. На месте прилета были разрушены кафе, частная клиника, кафе, повреждены соседние здания и авто.
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