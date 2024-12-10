Оккупанты нанесли удар по Запорожью, есть раненые. Видео

Военные армии страны-агрессора России во вторник, 10 декабря, нанесли удар по Запорожью. Вследствие атаки по меньшей мере четыре человека получили ранения, разрушена частная клиника, повреждены соседние здания.

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О последствиях обстрела сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров. Тревогу в области объявили в 15:00 из-за угроз ударов баллистическими ракетами, а уже в 15:03 стало известно о взрыве в областном центре.

В 15:20 Федоров обнародовал видео, на котором частично видны последствия прилета.

Из-за удара по Запорожью в городе перекрыто движение транспорта на участке по бульвару Марии Примаченко от улицы Победы до Патриотической.

Объезд осуществляется по улицам Сталеваров и Вячеслава Зайцева, сообщили в Патрульной полиции в 15:26.

"По меньшей мере, четверо раненых, разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания – это последствия вражеского удара по Запорожье", – информировал руководитель ОВА по состоянию на 15:44.

Он добавил, что на месте попадания работают медики, полицейские и спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 6 декабря Россия нанесла удар корректируемой авиабомбой по Запорожью. Вследствие обстрела уничтожена СТО, погибли десять человек, 26 человек получили ранения.

Среди убитых российским КАБом в Запорожье – две девочки-школьницы и их родители.

36-летняя логист и модель Ирина Сыроватко погибла с 14-летней дочерью Татьяной в собственном авто из-за взрыва, когда они ехали на тренировки по йоге. Также погибли шестиклассница лицея №93 Катя Лысенко и ее родители Наталья и Сергей.

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