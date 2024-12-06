Россия атаковала Запорожье: есть погибшие и раненые, в некоторых громадах нет света. Видео

Армия страны-агрессора России вечером в пятницу, 6 декабря, ударила по Запорожью. Вследствие обстрела погибли девять человек. Еще четверо ранены, среди них двое детей 4 и 11 лет.

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В некоторых громадах возникли проблемы с электроэнергией, сообщил руководитель ОВА Иван Федоров. Взрывы на Запорожье раздались около 17:58, перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщили о запуске российских КАБов по региону.

По состоянию на 18:35 руководитель ОВА информировал, что вследствие атаки врага на Запорожскую область горит СТО, было известно о двух погибших.

"В некоторых громадах проблемы с электроэнергией. Наряды скорой выехали на места поражения", – написал Федоров в официальном Telegram-канале.

По его словам, на местах попадания работают чрезвычайники.

На 19:26 стало известно уже о девяти погибших вследствие российского удара. Среди пострадавших – двое детей 4 и 11 лет.

Они получили осколочные ранения и травмы головы и уже получают помощь медиков.

Их жизни ничего не угрожает, сообщил Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 декабря РФ также ударила по Кривому Рогу. Там известно о двух погибших и 16 раненых, повреждены административное здание, жилые дома и автомобили.

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