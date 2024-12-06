Враг попал баллистикой по Кривому Рогу: повреждено админздание, погиб мужчина, среди пострадавших – ребенок. Фото

Войска страны-агрессора России в пятницу, 6 декабря, нанесли удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области. Вследствие прилета повреждено админздание, погибли два человека, среди пострадавших – шестилетний мальчик.

Видео дня

О последствиях атаки сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. "Враг попал по Кривому Рогу. По предварительным данным, повреждено админздание", – информировал он в 16:57.

По состоянию на 17:13 стало известно, что вследствие удара РФ погиб мужчина, также есть пострадавшие.

"Из-за удара по Кривому Рогу погиб мужчина. Есть и пострадавшие, среди них – 6-летний ребенок. Мальчик в больнице в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении руководителя Днепропетровщины.

К 17:31 количество погибших возросло до двух человек. Стало известно, что травмы получили восемь человек.

"В Кривом Роге двое погибших. И, предварительно, восемь пострадавших. Из них половина госпитализированы в состоянии средней тяжести", – сообщил Сергей Лысак.

По его словам, один человек не выходит на связь, спасатели обследуют разбомбленное здание.

О баллистической угрозе из оккупированного Крыма сообщали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины в 15:58.

В 16:23 ведомство информировало о движении ракеты на Кривой Рог. В 17:00 был объявлен отбой угрозы.

О взрывах в Кривом Роге сообщали около 16:20.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на пятницу, 6 декабря, Дня святого Николая, армия РФ запустила по Украине более полусотни дронов разных типов. Силы ПВО сбили 32 БПЛА, 16 были локационно потеряны, а два вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!