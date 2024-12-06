РФ атаковала Украину более чем полусотней ударных дронов: уничтожены 32 цели над шести регионами

Страна-агрессор Россия ночью 6 декабря атаковала Украину более чем полусотней беспилотников разных типов. Защитники неба сбили 32 БПЛА, еще ряд был локационно потерян.

Видео дня

Противовоздушная оборона работала над обезвреживанием вражеских целей в шести регионах. Об отражении атаки, продолжавшейся с 20:00 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг задействовал для ударов по украинских городах 53 дрона Shahed и других типов, запущенных из российского города Орел.

Воздушные нападения отражали подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 07:00 пятницы подтверждено сбитие 32 вражеских БПЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

Кроме этого, 16 беспилотников локационно потеряны, а два вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 декабря войска РФ ударили двумя баллистическими ракетами по Днепропетровщине и запустили 44 дрона. Защитники неба Украины сбили 30 БПЛА, еще 12 были локационно потеряны, один улетел в Беларусь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!