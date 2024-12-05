Россия ударила 'Искандерами' по Днепропетровщине и атаковала дронами: сбито 30 БПЛА

Защитники неба Украины во время российской воздушной атаки в ночь на 5 ноября сбили 30 из 44 ударных дронов, еще ряд беспилотников были локационно потеряны. В то же время РФ нанесла удар баллистикой по Днепропетровщине.

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Противовоздушная оборона работала в 11 областях. Об отражении нападения, продолжавшегося с 20:00 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что по Днепропетровской области российские военные преступники ударили двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской обл. РФ. А из Орла и Курска враг выпустил 44 беспилотника Shahed и дроны других типов.

Станом на 08:30 подразделения ракетных ракетных войск, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны сбили 30 вражеских дронов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.

Еще 12 беспилотников локационно потеряны, один вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.

Ночью в небе над Сумщиной подразделения ПВО сбили восемь вражеских БПЛА. Предварительно, шесть дронов были уничтожены над Черкащиной.

Также защитники неба сбили все российские беспилотники, летевшие на Киев. В Киевской области в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены три частных дома и линия электросетей в двух районах.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 декабря РФ запустила по Украине 50 дронов и ударила авиаракетой Х-59/69. Силы ПВО уничтожили 29 ударных БПЛА, 18 были локационно потеряны, еще один улетел на временно оккупированные территории.

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