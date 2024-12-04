Россия ночью атаковала Украину с воздуха: силы ПВО уничтожили 29 из 50 вражеских дронов

В ночь на 4 декабря российские войска устраивали новую воздушную атаку на Украину: враг запустил 50 БпЛА. Силы ПВО во время ночного боя уничтожили 29 вражеских дронов-камикадзе.

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Еще 18 беспилотников были локационно потеряны, один улетел на оккупированную территорию. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Атаку российские войска начали еще с 20 часов 3 декабря. Они запустили управляемую авиационную ракету Х-59/69 из воздушного пространства Курской области, а также 50 Шахедов и беспилотников других типов, их запускали из российских Приморско-Ахтарска, Орла и Миллерово.

"По состоянию на 09.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 29 вражеских БПЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской и Донецкой областях. 18 беспилотников локационно потеряны, один — вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении временно оккупированной территории", – отметили в Воздушных силах.

В частности, сбивали "Шахеды" в Черкасской области.

"С тревогой из-за вражеских БПЛА начались эти сутки в нашей области. По воздушным целям работали силы и средства ПВО. В итоге: минус 4 "шахеда" в черкасском небе. Обошлось без пострадавших. Последствий для инфраструктуры тоже нет", – рассказал глава Черкасской областной. военной администрации Игорь Табурец.

В Хмельницкой области уничтожены шесть ударных дронов армии противника.

"По состоянию на этот час обращений по поводу травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало", – уточнил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в 08:19 утра.

Напомним, во время воздушной атаки в ночь на 3 декабря оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Ривненской области. Также под ударом оказался энергообъект в Тернополе. В обоих случаях обошлось без погибших и пострадавших, однако в Тернополе часть города была обесточена.

Кроме того, в результате атаки были повреждены частные дома в Киевской области.

В общей сложности той ночью Воздушные силы сбили 22 российских дрона.