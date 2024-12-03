Ночью над Украиной сбили 22 российских дрона, есть несколько попаданий – Воздушные силы

Силы обороны Украины в ночь на 3 декабря отразили очередную атаку РФ на Украину, сбив 22 ударных БПЛА. В то же время зафиксированы попадания на Тернопольщине и Ривненщине.

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В течение воздушного нападения, которое длилось с 22:00 минувших суток, ПВО работала в девяти областях. Детали рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ, а также в областных военных администрациях.

Отмечается, что для атаки враг применил 28 дронов Shahed и беспилотники других типов (пуски из Приморско-Ахтарска, Курска, Орла и Миллерово в РФ).

По состоянию на 09:00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины сбито 22 российских БПЛА в Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Один беспилотник локационно потерян, два вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси и временно оккупированной территории.

"Зафиксировано несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры на Тернопольщине и Ривненщине", – добавили в Воздушных силах.

В частности, РФ атаковала дронами объект энергетической инфраструктуры в Ривненской области. Предварительно, люди не пострадали; на месте все соответствующие службы работали над ликвидацией последствий.

Также российский БПЛА попал в объект энергетической инфраструктуры в Тернопольской области. Там возник пожар, часть областного центра осталась без электричества.

В Киевской области в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены четыре частных дома, два автомобиля, уничтожено гаражное помещение с хозяйственным блоком, забор.

В Хмельницкой ОВА отметили, что во время ночной воздушной тревоги силы ПВО уничтожили один вражеский БПЛА типа Shahed – без последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 декабря защитники неба сбили 52 из 110 российских ударных БПЛА, еще 50 подавили средствами РЭБ. Во время атаки вражеский дрон попал в многоэтажку в Тернополе – погиб мужчина, четыре человека пострадали.

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