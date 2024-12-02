Ночью над Украиной сбили 52 дрона РФ, еще полсотни целей локационно потеряны – Воздушные силы

Страна-агрессор Россия в ночь на 2 декабря атаковала Украину 110-ю дронами-камикадзе. Защитники неба сбили 52 цели, еще полсотни были локационно потеряны или вышли из воздушного пространства страны.

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ПВО работала в десяти областях, есть последствия от попаданий и падения обломков. Атака продолжалась с 19:00 минувших суток, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

За это время из направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ враг атаковал 110-ю ударными БПЛА Shahed и беспилотниками других типов.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 52 вражеских дронов в Киевской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Еще 50 беспилотников локационно потеряно, вероятно, в результате противодействия средств РЭБ, шесть вышли из воздушного пространства в направлении России и Беларуси. Также один дрон находился в воздухе, по нему продолжалась боевая работа.

В ночь на 2 декабря российский БЛПА попал в многоэтажку в Тернополе, убив дного человека. В результате удара вспыхнул сильный пожар, повреждена жилая застройка, трое жителей пострадали.

По данным ОВА, ночью в небе над Сумщиной подразделения ПВО уничтожили восемь "Шахедов", над Хмельнитчиной обезвредили четыре. В Черновицкой области сбили один БПЛА, из-за падения обломков которого были повреждены несколько зданий в одном из сел Днестровского района.

Также около двух десятков БПЛА были сбиты на подступах к Киеву. В одном из районов Киевской области в результате падения обломков сбитых вражеских целей возникло возгорание складского помещения сельскохозяйственного предприятия – его ликвидировали.

В Черкасской области сбили два вражеских дрона: в ОВА рассказали, что в результате падения обломков повреждены окна нескольких жилых домов и хозяйственное сооружение в Золотоношском районе.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки, 1 декабря, защитники неба сбили 32 из 78 российских ударных дронов. Еще 45 вражеских БПЛА были локационно потеряны.

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