Защитники неба сбили 32 из 78 дронов, которыми Россия атаковала Украину

Силы обороны в ночь на воскресенье, 1 декабря, сбили 32 ударных дрона, которыми атаковала Украину страна-агрессор Россия. Еще более четырех десятков вражеских БПЛА были локационно потеряны без последствий благодаря противодействию средств радиоэлектронной борьбы.

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Атака продолжалась с 20:00 минувших суток, ПВО работала в шести регионах. Детали рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что агрессор задействовал 78 дронов Shahed и беспилотников неустановленного типа с направлений Курск, Орел, Брянск в РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 32 вражеских БПЛА, еще 45 российских беспилотников локационно потеряны, вероятно, в результате противодействия средств РЭБ Сил обороны.

При этом один дрон находился в воздушном пространстве Украины, боевая работа продолжалась.

По данным ОВА, защитники неба сбили три БПЛА на Черкасщине. Над Сумщиной подразделения ПВО обезвредили восемь таких целей.

Около десятка вражеских дронов уничтожили на подступах к Киеву: в Голосеевском районе столицы обломки дрона повредили многоэтажку и несколько автомобилей под ней.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью РФ задействовала для ударов по Украине 10 беспилотников, из которых силы ПВО сбили восемь. Один вражеский дрон был локационно потерян, еще один улетел на временно оккупированную территорию.

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