Над Киевом сбили российские дроны: есть повреждения от падения обломков

Страна-агрессор РФ во время дроновой атаки ночью 1 декабря пыталась нанести удары по Киеву. Над городом уничтожили вражеский БПЛА, обломки которого повредили многоэтажку.

Видео дня

Об этом сообщил начальник Киевской военной администрации Сергей Попко. Пока опасность в столичном регионе еще сохраняется.

По его словам, падение обломков дрона зафиксировано в Голосеевском районе столицы. Предварительно, повреждения получил многоквартирный жилой дом. Там взрывной волной выбило окна.

"Информация о пострадавших уточняется. В Киеве продолжается воздушная тревога, связанная с атакой дронов российской армии. Находитесь в безопасности до отбоя", – добавил Попко.

Мэр Виталий Кличко отметил, что в Голосеевском районе горят несколько автомобилей во дворе жилого дома. В некоторых квартирах выбиты окна. К медикам вызовов не поступало.

Для Киева об отбое тревоги объявили в 06:22, она длилась примерно полтора часа. По данным КГВА, за это время Силы обороны обнаружили и обезвредили около десятка ударных дронов, угрожавших столице. Дополнительных последствий для города нет, обошлось без пострадавших.

"Сейчас в столице без тревог. Но в Киевской области фиксируются вражеские БПЛА. Поэтому не исключено, что дроны могут изменить направление движения и будут представлять опасность для Киева. Будьте внимательны и следите за сигналами воздушной тревоги. Берегите себя", – заявил Попко.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 28 ноября обломки сбитого БПЛА повредили детскую поликлинику в Киеве. В результате атаки ранения получил охранник заведения – его спас военный, живущий рядом, оказав необходимую домедицинскую помощь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!