Россия атаковала Украину 'Шахедами': силы ПВО сбили 8 из 10 вражеских дронов-камикадзе

Россия в ночь на 30 ноября снова атаковала Украину "Шахедами". Враг запустил 10 дронов.

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Силы ПВО сбили 8 российских беспилотников. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

В ночь на 30 ноября российские войска атаковали Украину 10-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из Курска и Приморско-Ахтарска (РФ). Запускать дроны россияне начали еще накануне вечером – около 21:30.

"В результате противовоздушного боя в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях сбиты восемь вражеских беспилотников. Один БПЛА — локационно потерян, еще один — улетел на оккупированную территорию", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны Россия совершила 1120 массированных атак против энергетики Украины.

Глава государства подчеркнул, что делает это враг осознанно, стремясь нанести как можно больший ущерб гражданскому населению. Москва кичится своими действиями и угрожает усилить эти атаки.