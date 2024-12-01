Повреждены частные дома и авто: фото последствий ночной атаки беспилотников на Киевщине

Защитники неба сбили все российские дроны-камикадзе, которые в ночь на 1 декабря пытались нанести удары в Киевской области. В результате падения обломков целей зафиксированы повреждения нескольких домов и авто, люди не пострадали.

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Об этом рассказал глава областной военной администрации Руслан Кравченко. Он отметил, что на этот раз тревога из-за вражеской атаки длилась более девяти часов.

"В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено", – подчеркнул чиновник.

В то же время добавил, что обломки сбитых БПЛА в трех районах области повредили три частных дома, квартиру, три автомобиля и гаражное помещение. В домах выбиты окна и двери, разбиты фасады и крыши.

По данным ГСЧС, спасатели ликвидировали пожар в частном гараже. Там огнем уничтожен второй этаж здания, поврежден первый и два автомобиля.

"Пожар ликвидирован в 06:43. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В полиции Киевщины призвали жителей соблюдать меры безопасности, реагировать на сигналы воздушной тревоги и следить за официальными сообщениями.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил обороны сбили около десяти вражеских дронов, которые ночью 1 декабря угрожали Киеву. В Голосеевском районе столицы обломки БПЛА повредили окна в многоэтажке и несколько автомобилей под домом.

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