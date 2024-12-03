В Тернополе вражеский БПЛА попал в объект энергетической инфраструктуры: часть города без света

Российские оккупационные войска в ночь на вторник, 3 декабря, снова атаковали Тернополь ударными беспилотниками. Захватчики попали "Шахедом" в объект энергетической инфраструктуры.

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Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал на своем канале в Telegram. По словам городского главы, без света осталась часть города.

Он призвал местных жителей сделать запасы воды и зарядить телефоны.

"Вражеский БПЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на территории Тернополя. Часть города без электричества. Энергетики и спасатели ликвидируют последствия атаки", – проинформировал Надал.

Воздушная тревога в Тернопольской области была объявлена около 1:30. В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что вражеские беспилотники были зафиксированы в восточной части Тернопольщины, они двигались по юго-западному курсу.

Местные Telegram-каналы писали о взрывах в Тернополе около 2:10, а также около 3:00.

Напомним, что минувшей ночью российские войска попали "Шахедом" по жилому дому в Тернополе. В результате вражеской атаки повреждена жилая застройка и школа, погиб 45-летний мужчина и четыре человека пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 ноября россияне повредили объект энергетической инфраструктуры Тернополя, из-за чего город остался практически без света. По словам мэра, с подобным Тернополь до сих пор не сталкивался.

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