Число погибших в результате удара РФ по Запорожью выросло до шести: аварийно-спасательные работы продолжаются. Фото

В Запорожье увеличилось количество жертв российского ракетного удара. По состоянию на утро 11 декабря число убитых мирных жителей составляет 6 человек.

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Еще 22 человека пострадали в результате удара по областному центру. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

На месте теракта продолжаются аварийно-спасательные работы. В Запорожье работают все экстренные службы города, психологи ГСЧС оказывают помощь гражданам.

В Национальной полиции уточнили, что ранения вследствие ракетного удара получили 12 женщин, 9 мужчин и 5-летняя девочка.

Также правоохранители отметили, что под завалами могут находиться 5 человек. На месте происшествия продолжают работать полицейские, спасатели, волонтеры и службы города.

Напомним, российские террористы 10 декабря нанесли удар ракетой по Запорожью. Вследствие атаки 6 человек погибли, 22 ранены, разрушена частная клиника, кафе, повреждены соседние здания и авто.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты утром 10 декабря атаковали Харьковщину. Под ракетным ударом вражеских войск оказался город Златополь Лозовского района.