Число погибших в результате удара РФ по Запорожью выросло до шести: аварийно-спасательные работы продолжаются. Фото
В Запорожье увеличилось количество жертв российского ракетного удара. По состоянию на утро 11 декабря число убитых мирных жителей составляет 6 человек.
Еще 22 человека пострадали в результате удара по областному центру. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
На месте теракта продолжаются аварийно-спасательные работы. В Запорожье работают все экстренные службы города, психологи ГСЧС оказывают помощь гражданам.
В Национальной полиции уточнили, что ранения вследствие ракетного удара получили 12 женщин, 9 мужчин и 5-летняя девочка.
Также правоохранители отметили, что под завалами могут находиться 5 человек. На месте происшествия продолжают работать полицейские, спасатели, волонтеры и службы города.
Напомним, российские террористы 10 декабря нанесли удар ракетой по Запорожью. Вследствие атаки 6 человек погибли, 22 ранены, разрушена частная клиника, кафе, повреждены соседние здания и авто.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты утром 10 декабря атаковали Харьковщину. Под ракетным ударом вражеских войск оказался город Златополь Лозовского района.
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