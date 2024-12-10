Оккупанты нанесли ракетный удар по Златополю на Харьковщине: восемь человек пострадали

Российские кафиры утром 10 декабря атаковали Харьковщину. Под ракетным ударом вражеских войск оказался город Златополь Лозовского района.

Видео дня

Пострадали не менее восьми человек. Подробности по поводу очередного российского теракта раскрыл глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили по городу Златополь (ранее Первомайский. – Ред.) Лозовского района. По предварительным данным – враг нанес ракетный удар. На эту минуту – пятеро пострадавших", – отметил он в 10:08.

Известно, что попадание зафиксировали возле банковского учреждения, повреждены другие нежилые здания, гражданские автомобили.

По состоянию на 10:27 Синегубов сообщил о восьми пострадавших и о том, что враг нанес повторные удары.

Напомним, накануне в ДТЭК рассказали, что энергетики попали под российские обстрелы на Днепропетровщине. Во время проведения ремонтных работ они заметили в воздухе дрон и укрылись в подвале ближайшего частного дома.

Вражеский беспилотник ударил по бригадному автомобилю: техника получила серьезные повреждения. Люди, к счастью, не пострадали.