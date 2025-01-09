Страны 'Рамштайна' выделили Украине военную помощь на $126 миллиардов – Пентагон

С начала полномасштабного вторжения России страны, входящие в Контактную группу по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") всего передали нашей стране военную помощь более чем на $126 млрд. Группа играет решающую роль в укреплении боеспособности Украины.

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Об этом на брифинге в среду, 8 января, сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, это также помогает государству создавать силы сдерживания для защиты от потенциальной российской агрессии в будущем.

"По состоянию на сегодняшний день Соединенные Штаты, а также наши союзники и партнеры совместно выделили более $126 миллиардов на помощь Украине в сфере безопасности с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года", – сказала представитель оборонного ведомства США.

Спикер добавила, что на следующем заседании "Рамштайна", которое состоится 9 января, представители стран будут обсуждать, какое вооружение срочно нужно Силам обороны Украины на передовой, а также долгосрочные оборонные потребности Украины.

Сингх отметила, что участники заседания сосредоточатся "на ключевых возможностях, необходимых Украине", в частности, системах ПВО, артиллерийских боеприпасах и бронетехнике, а также усилиях по укреплению оборонно-промышленной базы.

Напомним, что президент Владимир Зеленский лично присоединится к заседанию Контактной группы по обороне Украины. Также запланированы переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих.

О своем участии также сообщили генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и высокая представительница ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас.

Глава Пентагона Ллойд Остин уже провел переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. 9 января он возглавит последнюю встречу в формате "Рамштайн", на которой будут присутствовать представители около 50 стран-партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, США на заседании "Рамштайн", вероятно, планируют объявить о новом пакете помощи Украине на $500 млн. Как ожидается, он станет последним от администрации Байдена перед тем, как к власти в США придет новоизбранный президент Дональд Трамп.

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