'Они хотят только войны и жертв': Зеленский рассказал, как можно принудить Россию к миру. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия сознательно убивает гражданское население Украины. Оккупантам нужны только война и жертвы, а принудить РФ к миру можно только давлением на нее.

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Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в среду, 8 января, комментируя атаку врага на Запорожье. Этот обстрел унес жизни 13 украинцев, десятки были ранены.

"Был удар российских бомб по городу, просто по гражданским людям. К сожалению, 13 человек убиты. Мои соболезнования родным и близким. Ранены 32 человека, всем оказывается помощь. Это был удар прямо по городу, по обычным людям. Абсолютно сознательный удар российской армии. Это снова демонстрирует, что на самом деле нужно России. Они хотят только войны и только жертв", – отметил гарант.

Зеленский подчеркнул – нельзя терять ни дня, надо давить на Москву и принуждать ее к миру, а также делать все необходимое, чтобы защитить жизни и остановить смерть. Критически важно при этом сохранить единство всех наших партнеров: Америки, Европы и всех, кто нам помогает в мире.

"Завтра буду на встрече в формате "Рамштайн", запланированы также переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих. Министр обороны Украины Умеров уже в Германии и начал первые встречи", – сказал президент.

Ключевым для Украины является усиление нашей ПВО, наша страна должна иметь по меньшей мере отогнать от наших городов и границ российскую военную авиацию. Это реально, если партнеры сейчас все же реализуют договоренности, о которых Киев с ними давно говорит.

"Я благодарен каждому, кто помогает Украине. Конечно, мы будем обсуждать с партнерами и то, как наши оборонные коалиции продолжат работать в 25-м году. У Европы только один выбор – и это исторический выбор – стать сильнее, стать самостоятельнее, больше полагаться на себя. Надо быть взрослыми в этом мире и быть готовыми внести свой европейский вклад в глобальную безопасность. Это будет правильно для всех в Европе", – заявил Зеленский.

Он также рассказал о докладе главкома ВСУ Александра Сырского относительно наших дальнобойных ударов, работы нашей армии против российской военной логистики и их военных объектов.

"Я благодарен каждому нашему воину за меткость", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, сразу после смертоносного удара РФ по Запорожью 8 января Владимир Зеленский призвал давить на РФ за террор, ведь завершить войну надежным миром, по его словам, возможно только благодаря силе.

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