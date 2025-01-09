Россияне убили 13 человек: в сети показали, как выглядит место атаки врага по Запорожью. Видео

Около 16:00 в среду, 8 января, российские террористические войска нанесли двойной удар авиабомбами по центру Запорожья, убив 13 и ранив 113 человек. Ныне на месте вражеской атаки продолжается ликвидация ее последствий, в городе уже в третий раз за последний месяц объявлен траур за жертвами российской агрессии.

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Об этом утром 9 января сообщило "Суспільне.Запоріжжя". В сети журналисты опубликовали кадры того, как выглядит пораженное оккупантами здание и все вокруг него.

В частности, из-за двух российских ударов КАБами были разрушены и повреждены промышленный объект, многоэтажные дома и другая инфраструктура города. Обломки попали в трамвай и маршрутное такси с пассажирами, убив некоторых из них.

Под поражение также попали частные автомобили горожан, часть транспортных средств сгорели дотла.

После спасательной операции, продолжавшейся до ночи, местные службы на следующий день начали убирать место атаки. Там расчищали от стекла дорогу и тротуары, забивали выбитые окна.

Утром глава ОВА Иван Федоров уточнил, что количество пострадавших возросло до 113 человек, им всем оказали необходимую медицинскую помощь. В частности, 59 человек госпитализировали, состояние десяти из них оценивалось как тяжелое.

"Сегодня в Запорожской области объявлен День траура по погибшим в результате вражеской атаки по городу, произошедшей вчера. Россияне убили 13 человек, прицельно ударив посреди дня в оживленный район города. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Трудно подобрать слова. Не простим!" – написал глава региона.

Как сообщал OBOZ.UA, также 8 января войска РФ нанесли по меньшей мере пять ударов по Степногорску Запорожской области. В результате военного преступления россиян погибли две жительницы этого прифронтового города.

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