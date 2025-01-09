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Россияне убили 13 человек: в сети показали, как выглядит место атаки врага по Запорожью. Видео

Марина Лисничук
War
3 минуты
8,2 т.
Россияне убили 13 человек: в сети показали, как выглядит место атаки врага по Запорожью. Видео

Около 16:00 в среду, 8 января, российские террористические войска нанесли двойной удар авиабомбами по центру Запорожья, убив 13 и ранив 113 человек. Ныне на месте вражеской атаки продолжается ликвидация ее последствий, в городе уже в третий раз за последний месяц объявлен траур за жертвами российской агрессии.

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Об этом утром 9 января сообщило "Суспільне.Запоріжжя". В сети журналисты опубликовали кадры того, как выглядит пораженное оккупантами здание и все вокруг него.

В частности, из-за двух российских ударов КАБами были разрушены и повреждены промышленный объект, многоэтажные дома и другая инфраструктура города. Обломки попали в трамвай и маршрутное такси с пассажирами, убив некоторых из них.

Россияне убили 13 человек: в сети показали, как выглядит место атаки врага по Запорожью. Видео

Под поражение также попали частные автомобили горожан, часть транспортных средств сгорели дотла.

Россияне убили 13 человек: в сети показали, как выглядит место атаки врага по Запорожью. Видео

После спасательной операции, продолжавшейся до ночи, местные службы на следующий день начали убирать место атаки. Там расчищали от стекла дорогу и тротуары, забивали выбитые окна.

Россияне убили 13 человек: в сети показали, как выглядит место атаки врага по Запорожью. Видео

Утром глава ОВА Иван Федоров уточнил, что количество пострадавших возросло до 113 человек, им всем оказали необходимую медицинскую помощь. В частности, 59 человек госпитализировали, состояние десяти из них оценивалось как тяжелое.

Россияне убили 13 человек: в сети показали, как выглядит место атаки врага по Запорожью. Видео

"Сегодня в Запорожской области объявлен День траура по погибшим в результате вражеской атаки по городу, произошедшей вчера. Россияне убили 13 человек, прицельно ударив посреди дня в оживленный район города. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Трудно подобрать слова. Не простим!" – написал глава региона.

Россияне убили 13 человек: в сети показали, как выглядит место атаки врага по Запорожью. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, также 8 января войска РФ нанесли по меньшей мере пять ударов по Степногорску Запорожской области. В результате военного преступления россиян погибли две жительницы этого прифронтового города.

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