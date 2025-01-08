Россияне ударили по Степногорску на Запорожье: двое мирных жителей погибли под завалами дома, еще двое – травмированы. Фото

Войска государства-агрессора России в среду, 8 января, атаковали прифронтовый город Степногорск Запорожской области. В результате вражеского удара есть погибшие местные жители – россияне убили двух женщин.

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Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram. По его словам, оккупанты по меньшей мере пять раз ударили по населенному пункту.

Один из ударов пришелся в здание поселкового совета, еще один – в жилой дом.

Около 21:00 поисково-спасательная операция была завершена. Под завалами дома оказались четыре человека. Два человека были спасены – мужчина и женщина сейчас находятся в больнице.

Две женщины погибли – их тела достали из под-завалов.

Напомним, что днем 8 января России ударили КАБами по Запорожью, под обстрел попала промышленная инфраструктура, а также общественный транспорт и жилая застройка. В результате прозвучала серия взрывов. В результате удара 13 человек погибли, по меньшей мере 63 получили ранения, в том числе ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале декабря 2024 года оккупанты ракетным ударом по Запорожье убили 11 мирных жителей, десятки других получили ранения. На месте прилета были разрушены кафе, частная клиника, кафе, повреждены соседние здания и авто.

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